هل تكتب كثيرا؟.. إليك 3 تمارين لتخفيف تيبّس اليدين

الوكيل الإخباري- الاستخدام المستمر لليدين على الكمبيوتر أو الكتابة يمكن أن يسبب تيبّس وألمًا نتيجة الإجهاد المتكرر للأوتار والعضلات الصغيرة، وقد يؤدي إلى حالات مثل متلازمة النفق الرسغي أو التهاب الأوتار.

تمارين موصى بها:

ثني المعصم: ساعد على الطاولة، حرّك المعصم لأعلى وأسفل 8 مرات يوميًا، مجموعتان.

تمديد الإبهام: اثنِ الإبهام نحو الخنصر وافرِده 8 مرات يوميًا.

ثني الأصابع وربطها: شكّل قبضة كاملة ثم افرد اليد، 8 مرات على مجموعتين يوميًا.



الفائدة: تساعد التمارين على مرونة الأوتار والعضلات، تخفف التوتر، وتقلل الألم، مما يحسن الأداء اليومي أثناء فترات العمل الطويلة.