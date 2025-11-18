هل تكتب كثيرا؟.. إليك 3 تمارين لتخفيف تيبّس اليدين

تمارين موصى بها:
ثني المعصم: ساعد على الطاولة، حرّك المعصم لأعلى وأسفل 8 مرات يوميًا، مجموعتان.
تمديد الإبهام: اثنِ الإبهام نحو الخنصر وافرِده 8 مرات يوميًا.
ثني الأصابع وربطها: شكّل قبضة كاملة ثم افرد اليد، 8 مرات على مجموعتين يوميًا.
الفائدة: تساعد التمارين على مرونة الأوتار والعضلات، تخفف التوتر، وتقلل الألم، مما يحسن الأداء اليومي أثناء فترات العمل الطويلة.
