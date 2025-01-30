هل تناول جرعات زائدة من فيتامين B12 قد يضر صحتك؟

الوكيل الإخباري- فيتامين B12 هو أحد الفيتامينات الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم الحيوية، مثل دعم صحة الدماغ والأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما يُعتبر أساسيًا في إنتاج الحمض النووي. لذا، يُعد هذا الفيتامين ضروريًا للجسم، ولكن قد يتساءل البعض عن تأثير تناول جرعات زائدة منه على الصحة.

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الجرعات الموصى بها من فيتامين B12

تختلف الجرعات اليومية الموصى بها من فيتامين B12 حسب الفئة العمرية والحالة الصحية، كما يلي:

الرضع (0-6 أشهر): 0.4 ميكروغرام

الأطفال (7-12 شهرًا): 0.5 ميكروغرام

الأطفال (1-3 سنوات): 0.9 ميكروغرام

الأطفال (4-8 سنوات): 1.2 ميكروغرام

المراهقون (9-13 سنة): 1.8 ميكروغرام

البالغون (14 سنة فأكثر): 2.4 ميكروغرام

الحوامل: 2.6 ميكروغرام

المرضعات: 2.8 ميكروغرام

هل الجرعات الزائدة تشكل خطرًا؟

حتى الآن، لم تُظهر الدراسات أي آثار سلبية مرتبطة بتناول جرعات عالية من فيتامين B12. بما أن هذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء، فإن الجسم يقوم بالتخلص من الكميات الزائدة عن طريق البول. وتشير الأبحاث إلى أنه لا يوجد أي ضرر واضح من تناول جرعات مرتفعة، حتى في المدى الطويل.