هل تناول جرعات زائدة من فيتامين B12 قد يضر صحتك؟

تختلف الجرعات اليومية الموصى بها من فيتامين B12 حسب الفئة العمرية والحالة الصحية، كما يلي:
الرضع (0-6 أشهر): 0.4 ميكروغرام
الأطفال (7-12 شهرًا): 0.5 ميكروغرام
الأطفال (1-3 سنوات): 0.9 ميكروغرام
الأطفال (4-8 سنوات): 1.2 ميكروغرام
المراهقون (9-13 سنة): 1.8 ميكروغرام
البالغون (14 سنة فأكثر): 2.4 ميكروغرام
الحوامل: 2.6 ميكروغرام
المرضعات: 2.8 ميكروغرام
حتى الآن، لم تُظهر الدراسات أي آثار سلبية مرتبطة بتناول جرعات عالية من فيتامين B12. بما أن هذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء، فإن الجسم يقوم بالتخلص من الكميات الزائدة عن طريق البول. وتشير الأبحاث إلى أنه لا يوجد أي ضرر واضح من تناول جرعات مرتفعة، حتى في المدى الطويل.
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