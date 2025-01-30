 
الخميس 2025-01-30 01:52 م
 

هل تناول جرعات زائدة من فيتامين B12 قد يضر صحتك؟

ف4
تعبيرية
الخميس، 30-01-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   فيتامين B12 هو أحد الفيتامينات الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم الحيوية، مثل دعم صحة الدماغ والأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما يُعتبر أساسيًا في إنتاج الحمض النووي. لذا، يُعد هذا الفيتامين ضروريًا للجسم، ولكن قد يتساءل البعض عن تأثير تناول جرعات زائدة منه على الصحة.

اضافة اعلان

 

الجرعات الموصى بها من فيتامين B12
تختلف الجرعات اليومية الموصى بها من فيتامين B12 حسب الفئة العمرية والحالة الصحية، كما يلي:
الرضع (0-6 أشهر): 0.4 ميكروغرام
الأطفال (7-12 شهرًا): 0.5 ميكروغرام
الأطفال (1-3 سنوات): 0.9 ميكروغرام
الأطفال (4-8 سنوات): 1.2 ميكروغرام
المراهقون (9-13 سنة): 1.8 ميكروغرام
البالغون (14 سنة فأكثر): 2.4 ميكروغرام
الحوامل: 2.6 ميكروغرام
المرضعات: 2.8 ميكروغرام

 

 هل الجرعات الزائدة تشكل خطرًا؟
حتى الآن، لم تُظهر الدراسات أي آثار سلبية مرتبطة بتناول جرعات عالية من فيتامين B12. بما أن هذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء، فإن الجسم يقوم بالتخلص من الكميات الزائدة عن طريق البول. وتشير الأبحاث إلى أنه لا يوجد أي ضرر واضح من تناول جرعات مرتفعة، حتى في المدى الطويل.

 

 الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

تغى

المرأة والجمال تشقير الحواجب: طرق آمنة ومناسبة لتفتيح لون الحواجب

أميركا شهدت حوادث طيران كثيرة أبرزها ما جرى في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001

منوعات أخطر حوادث الطيران في أميركا خلال ربع قرن

لابب

طب وصحة أعراض تستدعي زيارة طبيب المخ والأعصاب فورا

جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: سنبدأ العمل فورا على تنفيذ توجيهات الملك بإنشاء ستاد لكرة القدم

قوات إسرائيلية تقتحم مخيم طولكرم في وقت سابق هذا الأسبوع

فلسطين الاحتلال يُصعّد عدوانه بالضفة ويرتكب مجزرة في بلدة طمون

الصورة المتداولة

خاص بالوكيل مجموعة المطار تنفي صحة منشور يدعي بيع حقائب وامتعة مفقودة

له

أخبار الشركات الملكية الأردنية تزيد حصتها في الشركة الأردنية لتموين الطائرات إلى 51%

صورة من الفيديو المتداول

أخبار محلية فيديو شخص يعنّف طفلة يثير ضجة .. والامن العام يكشف الحقيقة !



 




الأكثر مشاهدة