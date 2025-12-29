هل تهدد النقود صحتك؟.. نصائح لتجنب العدوى

الوكيل الإخباري- حذر عالم الأحياء الدقيقة الدكتور شويتا من أن النقود في المحافظ تعد بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، نتيجة تداولها المستمر ووجود الرطوبة والحرارة فيها.

اضافة اعلان



وأشار إلى أن اللمس السريع للنقود نادرًا ما يسبب أمراضًا خطيرة للأشخاص الأصحاء، لكنه قد يزيد خطر الالتهابات الجلدية أو الفطرية، خصوصًا لمن يعانون ضعف المناعة أو أمراض مزمنة.



ولتقليل المخاطر، ينصح بغسل اليدين بعد التعامل مع النقود، أو استخدام مطهر كحولي، وتجنب لمس الوجه أو الطعام مباشرة بعدها، والحفاظ على نظافة الجروح.