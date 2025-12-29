هل تهدد النقود صحتك؟.. نصائح لتجنب العدوى

وأشار إلى أن اللمس السريع للنقود نادرًا ما يسبب أمراضًا خطيرة للأشخاص الأصحاء، لكنه قد يزيد خطر الالتهابات الجلدية أو الفطرية، خصوصًا لمن يعانون ضعف المناعة أو أمراض مزمنة.
ولتقليل المخاطر، ينصح بغسل اليدين بعد التعامل مع النقود، أو استخدام مطهر كحولي، وتجنب لمس الوجه أو الطعام مباشرة بعدها، والحفاظ على نظافة الجروح.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا يزداد خطر الجفاف في الشتاء؟
-
كل ساعة تأخير في النوم بين 9 مساء و3 صباحًا تضر جسمك
-
اكتشاف تأثير مفيد للقهوة والشاي على الجهاز التنفسي
-
انخفاض حرارة الجسم.. تهديد للقلب والصحة العامة في الطقس البارد
-
دور وقائي للبكتيريا المعوية ضد مرض السكري
-
نزهة قصيرة بعد الأكل.. سر الصحة البدنية والعقلية
-
هل يصبح الثوم بديلًا لغسول الفم؟
-
ترند "البيتزا الباردة" على تيك توك.. هل يقلل من ارتفاع السكر في الدم؟