الإثنين 2025-12-29 03:31 م

هل تهدد النقود صحتك؟.. نصائح لتجنب العدوى

4411
تعبيرية
الإثنين، 29-12-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   حذر عالم الأحياء الدقيقة الدكتور شويتا من أن النقود في المحافظ تعد بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، نتيجة تداولها المستمر ووجود الرطوبة والحرارة فيها.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن اللمس السريع للنقود نادرًا ما يسبب أمراضًا خطيرة للأشخاص الأصحاء، لكنه قد يزيد خطر الالتهابات الجلدية أو الفطرية، خصوصًا لمن يعانون ضعف المناعة أو أمراض مزمنة.


ولتقليل المخاطر، ينصح بغسل اليدين بعد التعامل مع النقود، أو استخدام مطهر كحولي، وتجنب لمس الوجه أو الطعام مباشرة بعدها، والحفاظ على نظافة الجروح.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمطار

الطقس تطورات المنخفض .. الارصاد تُحذر : هطولات غزيرة تتحرك نحو هذه المناطق

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع

صورة أرشيفية لمخزن أسطوانات غاز

أخبار محلية المصفاة: 240 ألف اسطوانة غاز متوقع تعبئتها اليوم

ق4

تكنولوجيا كيف تخدع البرامج الخبيثة نظام التوثيق في macOS؟

فاا

تكنولوجيا الروبوتات الشبيهة بالبشر.. مفاجآت منتظرة في 2026؟

انفجار عين الكُرسي في وادي السير يبشّر بموسم مطري واعد

أخبار محلية انفجار عين الكُرسي في وادي السير يبشّر بموسم مطري واعد -فيديو

نه

طب وصحة لماذا يزداد خطر الجفاف في الشتاء؟

4411

طب وصحة هل تهدد النقود صحتك؟.. نصائح لتجنب العدوى



 






الأكثر مشاهدة