هل توفر الكمامة حماية عند استخدامها من طرف واحد؟

يمكن للأقنعة تصفية أي قطرات تنفسية وحجب أي جزيئات قد تكون هربت من الأشخاص من حولك.
وعلى الرغم من انحسار جائحة كورونا، لا يزال ارتداء قناع الوجه ممارسة شائعة بين بعض الأشخاص، خاصة في المستشفيات، والأماكن المزدحمة، أو على متن الطائرات والقطارات.
يمكن أن يوفر قناع الوجه بعض الحماية في ظل ظروف معينة، ويعد هذا صحيحاً بشكل خاص عند ارتداء قناع يناسب الوجه جيداً، ومتعدد الطبقات، ويتم ارتداؤه طوال المدة التي قد يحتاجها الشخص.
وبحسب مجلة "هيلث"، أظهرت دراسات عديدة أن مستوى الحماية يعتمد على نوع القناع، ومادة القناع، ومدى ارتداء الناس له باستمرار، ومعدل الإصابة في المجتمع.
توفر أغطية الوجه KN95 أو N95 أكبر قدر من الحماية من عدوى الجهاز التنفسي، لكن لا تزال الأقنعة الجراحية والقماشية توفر قدراً من الحماية لمن يرتديها.
يجب ارتداؤها بشكل صحيح، ما يعني عدم وجود فجوات أو مواد مبللة أو متسخة. وينصح خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بغسل اليدين أو تعقيمهما بالمطهر قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها.
يجب عدم لمس القناع أثناء ارتدائه، واستبداله إذا أصبح مبللاً أو متسخاً.
وينبغي الانتباه إلى أن القناع ليس بديلاً عن التباعد عن شخص مصاب.
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