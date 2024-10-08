 
الثلاثاء 2024-10-08 09:45 ص
 

هل شرب الحلبة على الريق ينقص الوزن؟

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   يحرص بعض الأشخاص على شرب ماء الحلبة على معدة فارغة يوميًا أثناء الرجيم، لاعتقادهم أنه من المشروبات التي تساعد على فقدان الوزن، فهل هذا صحيح؟اضافة اعلان


هل شرب الحلبة على الريق ينقص الوزن؟
شرب ماء الحلبة على الريق يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

1- كبح الشهية
يساهم ماء الحلبة على الريق في تناول كمية بسيطة من الطعام في وجبة الإفطار والشعور بالشبع والامتلاء طوال اليوم، مما يقلل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم.

2- تعزيز التمثيل الغذائي
يصبح الجسم أكثر قدرة على حرق الدهون المتراكمة به عند تناول ماء الحلبة على معدة فارغة، لأنه يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بكفاءة كبيرة.

2- ضبط سكر الدم
تشهد مستويات سكر الدم استقرارًا كبيرًا عند تناول ماء الحلبة على الريق بشكل يومي، وهو أمر في غاية الأهمية لدعم عملية فقدان الوزن بالجسم.

فوائد شرب الحلبة على الريق
فقدان الوزن ليس الفائدة الوحيدة لشرب ماء الحلبة على الريق، بل يساعد أيضًا على:

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

- تنقية الجسم من السموم.

- إزالة عيوب البشرة، مثل البثور والهالات السوداء تحت العينين.

- خفض الكوليسترول الضار بالدم.

- تخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

- إدرار حليب الثدي.

- تقوية الجهاز المناعي.
 
gnews

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