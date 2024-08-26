هل شرب القهوة على معدة فارغة ضار حقاً؟

الوكيل الإخباري- سواء لم يكن لديك الوقت الكافي أو لم تكن من النوع الذي يحب تناول وجبة الإفطار بانتظام، فمن الشائع شرب القهوة على معدة فارغة، وربما سمعت أن ذلك ضار بأمعائك. ولكن هل هذا صحيح حقاً؟





والخبر السار هو أن شرب القهوة على معدة فارغة ليس ضاراً لك بطبيعته، وعادةً ما تتكيف معدتك لحماية نفسها. ولكن قد يسبب ذلك بعض الانزعاج، وفي هذه الحالة قد ترغب في تغيير روتينك.

وتقول طبيبة الجهاز الهضمي الدكتورة سونانا سوهي، من لويزفيل بولاية كنتاكي: «هناك عديد من الفوائد المرتبطة بتناول القهوة عندما يتعلق الأمر بالجهاز الهضمي، ويتعرض المشروب للانتقاد الشديد بسبب الكافيين الذي يحتويه ولأنه مضاف إليه كثير من السكر رغم استخدامه منذ قرون»، حسبما ذكر موقع «هاف بوست».

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ومع ذلك، أوضحت سوهي أن القهوة تتلاعب بمستويات حمض المعدة بطرق متعددة. ونتيجة لذلك، قد يعاني بعض الأشخاص مشكلات مثل عسر الهضم، التي يمكن حلها بسهولة عن طريق تجنب الكافيين أو ربما الاستمتاع بفنجان مع بعض الطعام.



وعلى وجه التحديد، القهوة مشروب حامضي، وتقول طبيبة الجهاز الهضمي الدكتورة سوبريا راو، من بوسطن، إن «الكافيين يحفز إنتاج هرمون الجاسترين، وهو المسؤول عن إنتاج حمض المعدة». وعلى الرغم من أن المركب الأخير يساعد على بدء عملية الهضم، فإنه يضيف أيضاً حموضة إلى المعدة.

وأخيراً، تسهم الفينولات، وهي مركبات موجودة في القهوة، أيضاً في مستوى حموضة الأمعاء.

ولكن ماذا يحدث بالضبط عندما تتعرض المعدة لتدفق الحمض؟



أشارت راو إلى أن «القهوة لها مستوى pH يبلغ نحو 5 بينما يبلغ حمض المعدة لدينا نحو 2، مما يجعلها أكثر حمضية». ونتيجة لذلك، يجب أن تكون معدتنا قادرة على التعامل مع الحمض الذي يسببه شرب القهوة.

ومع ذلك، فإن الأمر كله يعتمد على المريض، كما أوضحت سوهي، إذا شعرت بالانتفاخ أو كنت تعاني من آلام في الجزء العلوي من البطن والغثيان بعد شرب القهوة على معدة فارغة، فأنت تعاني من بعض المشكلات معها».



وأضافت: «ليس بالضرورة أن تكون الحموضة الزائدة مشكلة، لأن المعدة يمكنها التعامل مع ذلك، وهناك في الواقع كثير من مخاط المعدة الذي يحميها. الأمر يتعلق أكثر بعدم قدرة المريء على تحمل هذا النوع من الضرر الحمضي».



وقد أثبت بعض الدراسات صحة هذه النظرية، بما في ذلك دراسة نُشرت في مكتبة الطب. ووفقاً للدراسة قد تسهم القهوة في استرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية، «مما يسمح للطعام بالهروب إلى المريء والتسبب في حرقة المعدة».



فإن شرب القهوة على معدة فارغة يزيد من إنتاج حمض المعدة. ولا تسبب المستويات المرتفعة من السائل أي مشكلات لعديد من الأشخاص ولكنها قد تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة لدى البعض الآخر. إذا كنت تنتمي إلى المجموعة الأخيرة من الأفراد ولكنك لا تستطيع التخلي عن المشروب المحتوي على الكافيين، فحاول الاستمتاع به مع بعض الطعام.



هل تسبب أنواع القهوة المختلفة نفس التأثير على المعدة؟



تحتوي القهوة منزوعة الكافيين بطبيعتها على كمية أقل من الكافيين، وبالتالي كمية أقل من السائل الحمضي، لذلك فتناول كوب من القهوة منزوعة الكافيين يؤدي إلى ظهور كميات أقل من السائل المعوي.



قالت راو إن اختيار حبة داكنة بدلاً من حبة فاتحة قد يساعد معدتك، حيث إن الأولى تتميز بحموضة أقل من الثانية. وأوضحت أن «عملية تحميص الحبوب الداكنة، طويلة، لذا تفقد كثيراً من الحمض».

ووجد الباحثون في جامعة «توماس جيفرسون» الأميركية في دراسة لهم أن القهوة الباردة أقل حمضية.



وتقول الدراسة: «كانت القهوة الباردة في جميع درجات حرارة التحميص الثلاث أقل حمضية من نظيراتها الساخنة، ومع زيادة درجة حرارة التحميص انخفضت الحموضة الكلية القابلة للقياس (TA) لجميع أنواع القهوة. مع زيادة درجة حرارة التحميص لوحظ أيضاً زيادة طفيفة في الاختلافات في الحموضة الكلية بين القهوة الباردة والساخنة، مما يشير إلى أن التحميص يؤثر في عمليات الاستخلاص».



أخيراً، قد يكون اختيار مشروب يحتوي على الكافيين مختلفاً تماماً، مثل الشاي، فهو الخيار الأفضل لك إذا كنت تعاني من عسر الهضم بعد شرب القهوة على معدة فارغة.



وتقول الطبيبة سوهي: «الشاي الأخضر والشاي الأسود لهما أيضاً العديد من الفوائد، فهما يحتويان على كمية أقل من الكافيين، ولكنهما أيضاً أقل حمضية، لذا إذا كانت معدتك تزعجك، ففكر في تناولهما بدلاً من القهوة».