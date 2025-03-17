هل غسل الأرز قبل الطهي مفيد أم ضار؟

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على غسل الأرز جيدًا قبل طهيه مما يؤثر أيضًا على حجم الفوائد التي يتم الحصول عليها ولكن لا يفضل غسله بشكل زائد عن الطبيعي لتجنب الحصول على نتائج عكسية.

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يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي تأثير غسل الأرز قبل طهيه على الجسم وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".

فوائد غسل الأرز قبل طهيه

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها من غسل الأرز قبل طهيه من بينها:

١- إزالة النشا الزائد

يساعد غسل الأرز على التخلص من النشا الزائد، مما يمنع تكتله ويجعل قوامه أكثر تماسكًا خاصة أن هناك بعض أنواع الأرز مليئة بكميات كبيرة من النشا مثل الأرز الأبيض.

٢- التخلص من الشوائب

يمكن أن يحتوي الأرز على بعض الشوائب أو الأتربة وبالتالي فإن غسله قبل الطهي يساعد في إزالة الأتربة ومن ثم تناول أرز نظيف خالي من أي شوائب قد تسبب الإصابة بالأمراض.

٣- تقليل نسبة الزرنيخ

أظهرت نتائج بعض الدراسات أن غسل الأرز يمكن أن يقلل من نسبة الزرنيخ، وهو معدن ثقيل قد يكون موجودًا في الأرز حيث يفضل نقع الأرز لمدة طويلة في الماء قبل الطبخ مما يقلل من نسبة الزرنيخ بشكل كبير ومن ثم تقليل الاصابة بالأمراض.



نصائح لغسل الأرز

هناك العديد من النصائح التي يساعد اتباعها في تقليل أي آثار جانبية مرتبطة بغسل الأرز من بينها:

- يفضل استخدام ماء بارد لغسل الأرز.

- يجب غسل الأرز بلطف باليدين أو بملعقة في حركات دائرية.

- يفضل التخلص من الماء المتسخ الناتجة من غسل الأرز.

- يجب الحرص على تكرار هذه الخطوات حتى يصبح الماء صافيًا.

- يمكن نقع الأرز لمدة 30 دقيقة قبل الطبخ لتقليل نسبة الزرنيخ.