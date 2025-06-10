هل من الصحي تناول المشروبات على معدة فارغة؟

الوكيل الإخباري- أكد خبراء تغذية أن تناول بعض أنواع المشروبات على معدة فارغة قد يحمل آثارًا متفاوتة على الصحة، تختلف من شخص إلى آخر وحسب نوع المشروب ومدى توافقه مع الجهاز الهضمي.

اضافة اعلان



وأشار تقرير نشره موقع "ديليش" إلى أن أخصائية التغذية لورين ماناكر أوضحت أن بعض المشروبات، مثل شاي البابونج أو الزنجبيل، لا تشكل خطورة عند تناولها على معدة فارغة، بل قد تكون مفيدة في تهدئة المعدة وتحفيز عملية الهضم.



وفي السياق ذاته، أوضحت أخصائية التغذية جيسيكا ستراون أن الأبحاث أظهرت قدرة الزنجبيل على تسريع عملية الهضم من خلال تقليل وقت تفريغ المعدة وتحسين أدائها.



وينصح التقرير بتناول شاي الكركديه بعد تناول الطعام، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نظراً لتأثيره الإيجابي في خفض الضغط.



أما النعناع، فيُعد مشروبًا متعدد الاستخدامات يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه، لما له من فوائد في تهدئة الانتفاخ وتحسين الشعور بالراحة في المعدة.



وحول الشاي الأخضر والأسود، توضح ستراون أنه من الأفضل تناولهما قبل أو بعد الوجبات، إذ يساهمان في تحسين امتصاص الحديد، خصوصًا عند تناول وجبات غنية بالبروتين الحيواني.



وتشير دراسات إلى أن مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي قد تساعد أيضًا في الوقاية من السمنة، ما يعزز قيمتهما الصحية في النظام الغذائي اليومي.