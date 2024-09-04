الوكيل الإخباري- من المعروف أن نقص عنصر الكالسيوم في الدم يتسبب في العديد من الأعراض المرضية المزعجة، التي تعيق قدرة الجسم على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي.

اضافة اعلان



هل نقص الكالسيوم يسبب الدوخة؟

في هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر ، إن الكالسيوم لا يسبب الدوخة وليس له علاقة بها، بل يكون تأثيره على العظام. نقصه في الجسم يسبب ألم المفاصل والهشاشة العظمية.



ولفت حتة إلى أن الدوخة تتعلق بشكل أكبر بنقص فيتامين د في الجسم، الذي يحصل عليه الجسم من خلال شرب اللبن والتعرض لأشعة الشمس في الأوقات المسموح بها، وهي من الساعة 8 إلى 10 صباحًا ومن 4 إلى 6 مساءً.



وأكد استشاري الصحة العامة والطب الوقائي أن الشعور بالدوخة له أسبابه الرئيسية، الأول أسباب عضوية جسدية، والثاني أسباب نفسية.



الأسباب العضوية للدوخة

كشف الدكتور شريف حتة عن الأسباب العضوية للدوخة، وهي:

مشاكل في المخ.

التهابات في الأذن الوسطى، لأنها مركز التوازن بالجسم.

زغللة العين.

أنيميا نقص الحديد.

نقص فيتامين د.



الأسباب النفسية للدوخة

وأوضح حتة أن الأسباب النفسية للدوخة تتمثل في الشعور بالقلق والتوتر، وهذا ينعكس على المخ في صورة صداع أو تهيج في القولون العصبي أو الدوخة. وعلاجه يكون عند الطبيب النفسي من خلال إجراء عدة جلسات.