هل هذه الأعراض تشير إلى مشكلات صحية؟ تعرف على المزيد عن سرطان الدم

الوكيل الإخباري- سرطان الدم، أو ما يُعرف بسرطان الدماغ أو اللوكيميا، هو نوع من السرطان الذي يبدأ في خلايا الدم ويؤثر على نخاع العظام. وعلى الرغم من أن السرطان يعتبر مرضًا خطيرًا، إلا أن الاكتشاف المبكر له يزيد من فرص العلاج والشفاء.

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أعراض قد تشير إلى سرطان الدم:



التعب والإرهاق غير المبرر

إذا كنت تشعر بتعب مستمر لا يزول حتى مع الراحة أو النوم الجيد، فقد يكون هذا أحد الأعراض المبكرة. سرطان الدم يمكن أن يسبب نقصًا في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، مما يؤدي إلى الإرهاق.



فقدان الوزن المفاجئ

يمكن أن يحدث فقدان الوزن بدون سبب واضح نتيجة لتأثير السرطان على الجسم، وقد يشمل ذلك فقدان الشهية أيضًا.



الكدمات أو النزيف بسهولة

إذا لاحظت أنك تتعرض للكدمات بسهولة أو ينزف أنفك أو لثتك بشكل غير معتاد، فهذا قد يكون ناتجًا عن نقص الصفائح الدموية، وهي حالة شائعة في سرطان الدم.



الحمى والتعرق الليلي

الحمى المستمرة أو التعرق الليلي (خاصة عند النوم) قد تكون علامات على أن الجسم يقاوم التهابًا داخليًا، مثل السرطان.



الألم أو التورم في العظام أو المفاصل

في بعض الحالات، قد يشعر الشخص بألم في العظام أو المفاصل بسبب تجمع خلايا سرطان الدم في النخاع العظمي.



شعور بالضعف أو الدوخة

في حالات فقر الدم الناتج عن سرطان الدم، قد يشعر الشخص بالدوار أو الضعف الشديد عند القيام بأي نشاط بدني، بسبب نقص الأوكسجين الذي يصل إلى الأنسجة.



التهابات متكررة

اللوكيميا يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على مقاومة العدوى، مما يؤدي إلى التهابات متكررة قد تكون صعبة العلاج.



متى يجب أن تستشير الطبيب؟

إذا كنت تعاني من بعض أو كل هذه الأعراض ولم يكن لها تفسير واضح أو لم تختفِ بمرور الوقت، من الضروري استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة. التشخيص المبكر يزيد من فرص العلاج الناجح والتقليل من المضاعفات.



الفحوصات والتشخيص:

فحص الدم: من خلال فحص الدم العادي، يمكن اكتشاف وجود خلايا دم غير طبيعية أو نقص في أنواع معينة من خلايا الدم.



خزعة من نخاع العظام: قد يطلب الطبيب أخذ عينة من نخاع العظام لتحليلها والتأكد من وجود خلايا سرطانية.

التصوير بالأشعة: في بعض الحالات، قد يُطلب تصوير بالأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للكشف عن أي تغييرات في العظام أو الأنسجة.