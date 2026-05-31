الأحد 2026-05-31 02:50 م

هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب

هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب
تعبيرية
 
الأحد، 31-05-2026 12:39 م
الوكيل الإخباري-   أكد خبراء في التغذية والصحة أن قشور اللوز تحتوي على مركبات نباتية عالية القيمة، مشيرين إلى أن إزالة القشرة تؤثر بشكل مباشر في المحتوى الغذائي للمكسرات، مع اختلاف التأثير من شخص لآخر بحسب حالته الصحية.اضافة اعلان


ووفقاً لمراجعة طبية حديثة نشرها موقع "Verywell Health"، تُعد قشور اللوز مصدراً غنياً بعدد من العناصر الغذائية المهمة، وفي مقدمتها مضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

وتحتوي قشور اللوز على أكثر من 20 نوعاً من مركبات الفلافونويد والبوليفينول، التي تسهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، ما يدعم الصحة العامة.

كما توفر القشور نحو 25% من إجمالي محتوى الألياف في اللوز، ومعظمها ألياف غير قابلة للذوبان، تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

أخبار محلية الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

ل

خاص بالوكيل ترجيح رفع أسعار المحروقات في الأردن اليوم بين 6 و9 قروش للبنزين والديزل

ل

عربي ودولي السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين

طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

أخبار محلية طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

تعبيرية

المرأة والجمال التيشيرت الواسع لإطلالات صيفية عصرية في 2026

ل

أخبار محلية فيديو يوثق لحظة الانفجار داخل شاليه بالشونة الشمالية

نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

عربي ودولي نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 