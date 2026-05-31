هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب

الوكيل الإخباري- أكد خبراء في التغذية والصحة أن قشور اللوز تحتوي على مركبات نباتية عالية القيمة، مشيرين إلى أن إزالة القشرة تؤثر بشكل مباشر في المحتوى الغذائي للمكسرات، مع اختلاف التأثير من شخص لآخر بحسب حالته الصحية.





ووفقاً لمراجعة طبية حديثة نشرها موقع "Verywell Health"، تُعد قشور اللوز مصدراً غنياً بعدد من العناصر الغذائية المهمة، وفي مقدمتها مضادات الأكسدة والألياف الغذائية.



وتحتوي قشور اللوز على أكثر من 20 نوعاً من مركبات الفلافونويد والبوليفينول، التي تسهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، ما يدعم الصحة العامة.



كما توفر القشور نحو 25% من إجمالي محتوى الألياف في اللوز، ومعظمها ألياف غير قابلة للذوبان، تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.





