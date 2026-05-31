هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب

ووفقاً لمراجعة طبية حديثة نشرها موقع "Verywell Health"، تُعد قشور اللوز مصدراً غنياً بعدد من العناصر الغذائية المهمة، وفي مقدمتها مضادات الأكسدة والألياف الغذائية.
وتحتوي قشور اللوز على أكثر من 20 نوعاً من مركبات الفلافونويد والبوليفينول، التي تسهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، ما يدعم الصحة العامة.
كما توفر القشور نحو 25% من إجمالي محتوى الألياف في اللوز، ومعظمها ألياف غير قابلة للذوبان، تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.
-
أخبار متعلقة
-
طبيب يحدد الأعراض الأولى للتصلب المتعدد
-
"غلي ماء الشرب".. ماذا كشف بحث علمي جديد؟
-
كيف تساعد المشروبات الساخنة على خفض حرارة الجسم؟
-
نوع شائع من الحمضيات يحارب الالتهابات في الجسم
-
هل تؤثر القهوة حقا على النوم؟
-
هل تؤثر كثرة تناول اللحوم في عيد الأضحى على النوم وزيادة الأرق؟
-
تأثير الجلوس الطويل على عضلة القلب
-
دواء جديد يحقق انخفاضا كبيرا في الكوليسترول