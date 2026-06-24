هل يحمل العلم خبرًا سارًا لمرضى الربو؟ - فيديو

وتقود مبادرة "CURE Asthma" هذا التوجه، مستفيدة من التقدم في فهم الآليات الجزيئية للمرض، ما يتيح تطوير علاجات أكثر دقة وفاعلية.
ويؤكد الباحثون أن مفهوم الشفاء لا يقتصر على اختفاء الأعراض، بل يشمل استعادة وظائف الرئة الطبيعية، والتخلص من الالتهاب المزمن، وإعادة ضبط التغيرات البيولوجية المرتبطة بالمرض.
كما يشددون على أهمية تطوير مؤشرات حيوية دقيقة تساعد في تأكيد حالات الشفاء ومتابعتها.
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