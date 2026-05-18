هل يرتبط الفيتامين B12 بزيادة خطر الإصابة بالسرطان؟

ونوه التقرير إلى أن دراسة أجريت عام 2025 كشفت عن وجود علاقة بين فيتامين B12 والإصابة بالسرطان، إذ لوحظ ازدياد مخاطر الإصابة بالسرطان في حالات النقص أو الزيادة لهذا الفيتامين في الجسم، كما تبين أن مرضى السرطان لديهم معدلات مرتفعة بشكل غير طبيعي من هذا الفيتامين في الدم، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع قد يكون نتيجة المرض وليس سببا له، إذ يمكن للأورام أن تعطل وظائف الكبد المسؤولة عن استقلاب الفيتامين، أو تزيد من مستوى البروتينات التي ترتبط به في الدم.
ووفقا لخبراء الصحة فإنه من شبه المستحيل استهلاك كميات خطيرة من فيتامين B12 من خلال الطعام العادي، لكن المخاطر تكمن في الاستهلاك غير المنضبط له عبر المكملات الغذائية، لذلك من الضروري مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة قبل تناول تلك المكملات.
