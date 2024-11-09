هل يزيد الموز من السعال؟

الوكيل الإخباري- بمجرد بدء فصل الخريف ومن بعده الشتاء، ترتفع أعداد المصابين بالبرد والإنفلونزا، المصحوبة بالسعال سواء الجافة أو المصحوبة بالمخاط، وبعضهم يخشى تناول الفواكه الغنية بالسكريات، التي يأتي على رأسها الموز في الفواكه الشتوية.



الموز يهيج السعال في هذه الحالة

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