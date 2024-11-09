هل يزيد الموز من السعال؟

الموز يهيج السعال في هذه الحالة
قالت مروة، إن في حالة إصابة الشخص بالسعال الشديدة، يفضل عدم تناول الموز، نظرًا لاحتوائه على كميات هائلة من السكريات، التي يسفر عنها هياج للسعال.
أكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة بالبرد الخالي من السعال، أو المصحوب بسعال بسيطة قد لا تذكر، مسموح فيها بتناول الموز، فهو يعالج الإنفلونزا والبرد، لأنه غني بمضادات الأكسدة الممثلة في مادة الدوبامين الكامنة به، وكذا غني بالبوتاسيوم والمغنسيوم، والألياف الغذائية، والفيتامين ب.
وأكدت أنه في حالة الإصابة بالبرد والإنفلونزا فقط، يكون الموز بمثابة علاج للبرد، مؤكدة أنه لا يزيد من معدلات الإنفلونزا بل يزيد من أعراض الكحة في كونها شديدة فقط.
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