هل يساعد الأفوكادو في الوقاية من التهابات المسالك البولية؟

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحية بأن ثمرة الأفوكادو تُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والجهاز المناعي، وقد أظهرت دراسات ومرجعيات في الطب التقليدي فعاليتها المحتملة في دعم علاج التهابات





وبحسب المصادر، تحتوي الأفوكادو على نحو 20 نوعاً من الفيتامينات والمعادن، وهي منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون الصحية، كما تُعد مصدراً مهماً للبوتاسيوم، مع التأكيد على ضرورة التزام مرضى الكلى بتعليمات الطبيب عند تناولها.



وأشارت الدراسات إلى أن عصير الأفوكادو وشاي أوراقها قد يساهمان في زيادة إدرار البول والمساعدة على طرد البكتيريا والسموم من الجهاز البولي، إضافة إلى احتوائهما مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، مثل الفلافونويدات والكيرسيتين، التي قد تساعد في تثبيط نمو بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهابات المسالك البولية.



في المقابل، شدد خبراء الصحة على أن هذه الفوائد لا تُغني عن العلاج الطبي، ولا سيما المضادات الحيوية في حالات الالتهابات الحادة أو البكتيرية، مؤكدين أهمية استشارة الطبيب قبل الاعتماد على العلاجات الطبيعية، خاصة لدى المصابين بأمراض الكلى أو من يعانون ارتفاعاً في مستويات البوتاسيوم.

