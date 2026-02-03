الثلاثاء 2026-02-03 01:46 م

هل يساعد الأفوكادو في الوقاية من التهابات المسالك البولية؟

أفادت تقارير صحية بأن ثمرة الأفوكادو تُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والجهاز المناعي، وقد أظهرت دراسات ومرجعيات في الطب التقليدي فعاليتها المحتملة في دعم علاج التهابات الم
افوكادو
 
الثلاثاء، 03-02-2026 01:13 م
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير صحية بأن ثمرة الأفوكادو تُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والجهاز المناعي، وقد أظهرت دراسات ومرجعيات في الطب التقليدي فعاليتها المحتملة في دعم علاج التهاباتاضافة اعلان


وبحسب المصادر، تحتوي الأفوكادو على نحو 20 نوعاً من الفيتامينات والمعادن، وهي منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون الصحية، كما تُعد مصدراً مهماً للبوتاسيوم، مع التأكيد على ضرورة التزام مرضى الكلى بتعليمات الطبيب عند تناولها.

وأشارت الدراسات إلى أن عصير الأفوكادو وشاي أوراقها قد يساهمان في زيادة إدرار البول والمساعدة على طرد البكتيريا والسموم من الجهاز البولي، إضافة إلى احتوائهما مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، مثل الفلافونويدات والكيرسيتين، التي قد تساعد في تثبيط نمو بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهابات المسالك البولية.

في المقابل، شدد خبراء الصحة على أن هذه الفوائد لا تُغني عن العلاج الطبي، ولا سيما المضادات الحيوية في حالات الالتهابات الحادة أو البكتيرية، مؤكدين أهمية استشارة الطبيب قبل الاعتماد على العلاجات الطبيعية، خاصة لدى المصابين بأمراض الكلى أو من يعانون ارتفاعاً في مستويات البوتاسيوم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

اقتصاد محلي ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

تعبيرية

أخبار محلية 60 ديناراً بدلاً من 60 قرشاً .. تصرّف نبيل في أحد مخابز عين الباشا يلقى إشادة واسعة بين المواطنين

تعبيرية

المرأة والجمال تنسيق الدنيم هذا الشتاء بلمسات عصرية

تعبيرية

منوعات مخاطر غاز الضحك

أفادت تقارير صحية بأن ثمرة الأفوكادو تُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والجهاز المناعي، وقد أظهرت دراسات ومرجعيات في الطب التقليدي فعاليتها المحتملة في دعم علاج التهابات الم

طب وصحة هل يساعد الأفوكادو في الوقاية من التهابات المسالك البولية؟

خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة

تكنولوجيا خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة

توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

أخبار محلية توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

ذا فويس

فن ومشاهير أفعى تقضي على حياة نجمة "ذا فويس" في نيجيريا



 






الأكثر مشاهدة