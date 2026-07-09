هل يساعد الجوع على خسارة الوزن؟ خبراء يكشفون الحقيقة

وأوضح الخبراء أن الامتناع الطويل عن الطعام يخفض معدل حرق السعرات، ويزيد الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام لاحقاً، كما يرفع مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بتخزين الدهون.
وقد يسبب ترك المعدة فارغة اضطرابات هضمية وتقلبات مزاجية وضعف التركيز، لذلك يُنصح بتناول وجبات متوازنة ومنتظمة، مع شرب الماء وممارسة الحركة لتحسين عملية التمثيل الغذائي.
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