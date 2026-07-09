الخميس 2026-07-09 01:50 م

هل يساعد الجوع على خسارة الوزن؟ خبراء يكشفون الحقيقة

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تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   يعتقد البعض أن تخطي الوجبات يساعد على إنقاص الوزن، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن هذه العادة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تبطئ عملية الأيض وتزيد احتمالية تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن الامتناع الطويل عن الطعام يخفض معدل حرق السعرات، ويزيد الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام لاحقاً، كما يرفع مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بتخزين الدهون.

وقد يسبب ترك المعدة فارغة اضطرابات هضمية وتقلبات مزاجية وضعف التركيز، لذلك يُنصح بتناول وجبات متوازنة ومنتظمة، مع شرب الماء وممارسة الحركة لتحسين عملية التمثيل الغذائي.
 
 


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