هل يساعد الحليب الدافئ على النوم؟

وبحسب موقع "Only My Health"، يحتوي الحليب على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما مركبان يرتبطان بتنظيم دورة النوم، كما أن تناول الحليب الدافئ قد يعزز الشعور بالاسترخاء، خاصة إذا كان جزءاً من روتين ثابت قبل النوم.
وتشير الدراسات أيضاً إلى أن الالتزام بعادات متكررة قبل النوم يساعد الجسم على الاستعداد للراحة وتحسين انتظام النوم.
ويتميز الحليب باحتوائه على البروتين والكالسيوم، اللذين يدعمان صحة العضلات والعظام، كما قد يساعد على الشعور بالشبع، وتقليل تناول الوجبات الخفيفة ليلاً، ودعم التعافي العضلي أثناء النوم.
في المقابل، لا يناسب شرب الحليب قبل النوم الجميع، إذ قد يسبب اضطرابات هضمية للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، كما يُنصح المصابون بحساسية الحليب بتجنبه. وقد يزيد من أعراض ارتجاع المريء لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة قبل الاستلقاء، فضلاً عن أن الإكثار من السوائل قبل النوم قد يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر لدخول الحمام.
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