هل يسبب السكر تقلبات المزاج؟ إليك ما يحدث داخل جسمك

ووفقًا لموقع Verywell Mind، يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم يعقبه انخفاض قد يسبب الإرهاق، وتقلب المزاج، وصعوبة التركيز.
كما تشير دراسات إلى أن الإكثار من السكريات قد يزيد الشعور بالقلق والتوتر، ويرتبط بارتفاع احتمال ظهور أعراض الاكتئاب، إلى جانب تأثيره السلبي في جودة النوم، خاصة عند تناوله مساءً.
وينصح خبراء التغذية بالحد من السكريات المضافة واستبدالها بأطعمة متوازنة للحفاظ على استقرار مستويات الطاقة وتحسين الصحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
الميلاتونين أم المغنيسيوم؟ تعرف إلى الخيار الأفضل لنوم أكثر راحة
-
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الشمندر يومياً؟
-
لا تتخلصوا من قشرة اللوز.. دراسة تكشف فوائدها الصحية
-
طبيب: أعراض قد تسبق النوبة القلبية بأسابيع وتحذير من تجاهلها
-
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباشن فروت بانتظام؟
-
"فلوريد الفضة".. حل جديد لتسوس أسنان الأطفال
-
ما العادة التي تعزز التركيز والطاقة؟
-
خبر سار لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن.. دراسة تكشف الجديد