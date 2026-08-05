هل يسبب السكر تقلبات المزاج؟ إليك ما يحدث داخل جسمك

الوكيل الإخباري- لا يقتصر تقليل تناول السكريات على خسارة الوزن، بل يسهم أيضًا في الحفاظ على الصحة والحد من المشكلات المرتبطة بالإفراط في استهلاكها، خاصة لدى المصابين بأمراض مزمنة.

اضافة اعلان



ووفقًا لموقع Verywell Mind، يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم يعقبه انخفاض قد يسبب الإرهاق، وتقلب المزاج، وصعوبة التركيز.



كما تشير دراسات إلى أن الإكثار من السكريات قد يزيد الشعور بالقلق والتوتر، ويرتبط بارتفاع احتمال ظهور أعراض الاكتئاب، إلى جانب تأثيره السلبي في جودة النوم، خاصة عند تناوله مساءً.