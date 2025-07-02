الأربعاء 2025-07-02 04:03 م
 

هل يسبب تناول الجبن في المساء الكوابيس؟

ثيب
تعبيرية
 
الأربعاء، 02-07-2025 02:35 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة كندية حديثة أن الإفراط في تناول منتجات الألبان، خاصة قبل النوم، قد يُفسد جودة النوم ويزيد من الكوابيس، خصوصًا لدى من يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز.اضافة اعلان


الباحثون في جامعة مونتريال استطلعوا آراء أكثر من 1000 طالب، ووجدوا علاقة بين أعراض الجهاز الهضمي الليلية مثل الغازات وآلام المعدة، وبين الأحلام المزعجة وقلة النوم.

كما تبين أن 40% من المشاركين يعتقدون أن نوع الطعام أو توقيت تناوله يؤثر على نومهم، وأبرز الأطعمة المرتبطة باضطرابات النوم كانت: منتجات الألبان، الأطعمة الحارة، والحلويات.

وأكدت الدراسة أن الانزعاج الهضمي قد يؤثر على الأحلام، داعية إلى تجنّب الألبان ليلًا لتحسين جودة النوم.

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gnews

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