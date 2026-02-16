هل يشكل تناول الشاي بالحليب خطراً صحياً؟

تأثير محدود على العناصر الغذائية
كشفت الدكتورة شيماء حكيم، خبيرة التغذية العلاجية والصحة العامة، حقيقة تأثير الشاي بالحليب على امتصاص العناصر الغذائية، موضحة أن الشاي يحتوي على مواد تسمى التانينات التي تؤثر أساساً على امتصاص الحديد الموجود في البقوليات والنباتات.
وأوضحت حكيم أن التانينات لا تؤثر على نوع الحديد الموجود في اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، مشيرة إلى أن تأثيرها على الكالسيوم ضعيف جداً، مما يعني أن المخاوف من فقدان الكالسيوم عند تناول الشاي بالحليب مبالغ فيها.
توصيات عملية للاستفادة المثلى
أكدت خبيرة التغذية أن الشاي باللبن ليس مضراً بشكل عام، لكن من يهدف إلى تحسين امتصاص الكالسيوم، خاصة المسنين المعرضين لهشاشة العظام، يفضل فصل الشاي عن وجبات الكالسيوم بساعة واحدة أو شرب الشاي بتركيز أخف.
وأشارت إلى أن التأثير السلبي يتواجد عندما تكون كمية الشاي كبيرة وقوية التركيز، مؤكدة أن الاعتدال في الكمية والتركيز يجعل التأثير صغيراً جداً ولا يستدعي القلق.
