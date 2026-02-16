هل يشكل تناول الشاي بالحليب خطراً صحياً؟

الوكيل الإخباري- يتداول كثيرون تحذيرات متكررة حول خطورة تناول الشاي بالحليب، معتبرين أن هذا المزيج الذي اعتاد عليه الملايين في وجبة الإفطار يمثل خطراً صحياً يؤثر على امتصاص الكالسيوم والحديد، لكن ما حقيقة هذه التحذيرات من الناحية العلمية؟



تأثير محدود على العناصر الغذائية

كشفت الدكتورة شيماء حكيم، خبيرة التغذية العلاجية والصحة العامة، حقيقة تأثير الشاي بالحليب على امتصاص العناصر الغذائية، موضحة أن الشاي يحتوي على مواد تسمى التانينات التي تؤثر أساساً على امتصاص الحديد الموجود في البقوليات والنباتات.



وأوضحت حكيم أن التانينات لا تؤثر على نوع الحديد الموجود في اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، مشيرة إلى أن تأثيرها على الكالسيوم ضعيف جداً، مما يعني أن المخاوف من فقدان الكالسيوم عند تناول الشاي بالحليب مبالغ فيها.



توصيات عملية للاستفادة المثلى