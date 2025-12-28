هل يصبح الثوم بديلًا لغسول الفم؟

الوكيل الإخباري- أظهرت أبحاث حديثة أن الثوم قد يكون فعالًا في مكافحة البكتيريا الضارة في الفم، ويقترب تأثيره من مادة الكلورهيكسيدين المستخدمة في غسولات الفم التقليدية، مع آثار جانبية أقل.

وأوضحت مراجعة من جامعة الشارقة أن غسول الفم المستخلص من الثوم يقلل عدد البكتيريا، لا سيما المكورات العقدية المسببة لتسوس الأسنان، وأن رفع تركيز الثوم إلى 3% يزيد فعاليته.



ويرجع النشاط المضاد للبكتيريا إلى مركب الأليسين الناتج عند تقطيع أو هرس الثوم، الذي يثبط نمو البكتيريا ويقلل الإجهاد الخلوي، ما يفتح المجال لتطوير غسولات فم طبيعية تحسن صحة الأسنان وتقلل التسوس.