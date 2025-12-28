هل يصبح الثوم بديلًا لغسول الفم؟

وأوضحت مراجعة من جامعة الشارقة أن غسول الفم المستخلص من الثوم يقلل عدد البكتيريا، لا سيما المكورات العقدية المسببة لتسوس الأسنان، وأن رفع تركيز الثوم إلى 3% يزيد فعاليته.
ويرجع النشاط المضاد للبكتيريا إلى مركب الأليسين الناتج عند تقطيع أو هرس الثوم، الذي يثبط نمو البكتيريا ويقلل الإجهاد الخلوي، ما يفتح المجال لتطوير غسولات فم طبيعية تحسن صحة الأسنان وتقلل التسوس.
