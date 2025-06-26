هل يمكن علاج التهابات الأذن بزيت الريحان؟

كما يتميز زيت الريحان بفوائد أخرى، منها:
تعزيز صحة الجهاز التنفسي وعلاج نزلات البرد.
تحسين الهضم وتقليل الإمساك.
تهدئة الأعصاب والتخفيف من التوتر والقلق.
تحسين صحة الفم ومحاربة تسوس الأسنان.
زيت الريحان خيار طبيعي فعّال للصحة العامة، مع ضرورة استخدامه بحذر وتحت إشراف طبي عند الحاجة.
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