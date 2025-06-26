الخميس 2025-06-26 02:56 م
 

هل يمكن علاج التهابات الأذن بزيت الريحان؟

بر
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-   يُستخدم زيت الريحان على نطاق واسع لفوائده الصحية، وقد أظهرت دراسات أنه يساعد في علاج التهابات الأذن بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات. يمكن وضع قطرات منه داخل الأذن بعد استشارة الطبيب.

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كما يتميز زيت الريحان بفوائد أخرى، منها:
تعزيز صحة الجهاز التنفسي وعلاج نزلات البرد.
تحسين الهضم وتقليل الإمساك.
تهدئة الأعصاب والتخفيف من التوتر والقلق.
تحسين صحة الفم ومحاربة تسوس الأسنان.


زيت الريحان خيار طبيعي فعّال للصحة العامة، مع ضرورة استخدامه بحذر وتحت إشراف طبي عند الحاجة.

 

 الكونسلتو 

 
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