وجبة خفيفة صحية.. لماذا يجب تناول اللوز الأخضر؟

فوائد فؤاد اللوز الأخضر:
غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين C، E، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
يعزز صحة القلب: الأحماض الدهنية المفيدة تساعد على تقليل الكولسترول الضار ودعم صحة القلب
يقوي العظام والأسنان: لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم.
مضاد للأكسدة: يحمي خلايا الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.
يساعد على الهضم: بفضل محتواه من الألياف الطبيعية.
يمكن تناوله كوجبة خفيفة مباشرة بعد نزع القشرة الخارجية، أو إضافته إلى السلطات والحلويات لتعزيز القيمة الغذائية والطعم اللذيذ.
