الخميس 2026-03-19 07:23 م

وجبة خفيفة صحية.. لماذا يجب تناول اللوز الأخضر؟

اللوز الأخضر
اللوز الأخضر
 
الخميس، 19-03-2026 11:00 ص
الوكيل الإخباري-   اللوز الأخضر، المعروف أيضًا باسم الفؤاد، هو اللوز الطازج قبل أن يجف ويتحول إلى اللوز المعروف الجاف. يتميز بقشرته الرقيقة وطعمه الحلو والمنعش، ويعتبر وجبة خفيفة شهية وصحية.


فوائد فؤاد اللوز الأخضر:

غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين C، E، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

يعزز صحة القلب: الأحماض الدهنية المفيدة تساعد على تقليل الكولسترول الضار ودعم صحة القلب

يقوي العظام والأسنان: لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم.

مضاد للأكسدة: يحمي خلايا الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

يساعد على الهضم: بفضل محتواه من الألياف الطبيعية.

يمكن تناوله كوجبة خفيفة مباشرة بعد نزع القشرة الخارجية، أو إضافته إلى السلطات والحلويات لتعزيز القيمة الغذائية والطعم اللذيذ.
 
 
 


gnews

الأكثر مشاهدة