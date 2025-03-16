وجبتك الأولى بعد الصيام: الأطعمة المثالية لتجنب التعب وتعزيز الطاقة

الوكيل الإخباري- عادة ما تكون الحلويات والمشروبات الغنية بالسكر من أكثر الأصناف شيوعًا التي يُفطر عليها الصائمون، نظرًا للاعتقاد الشائع بأنها تساعد الجسم في استعادة الطاقة وتحفيز النشاط. لكن الخبراء يشددون على ضرورة أن تكون الوجبة الأولى بعد الصيام مختارة بعناية، حيث أن نوعية الأطعمة التي يتم تناولها بعد ساعات من الصيام تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم وتساهم في تعزيز فوائد الصيام.



الأصناف الأنسب تناولها بعد الصيام

اللبن الرائب والعيران والزبادي: تساهم هذه الأطعمة في دعم نشاط البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي وتحسين توازنه.

الخضروات الورقية: مثل السبانخ والكرنب والجرجير، توفر العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بعد ساعات من الصيام، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف.

الخضروات المطبوخة: تساعد على تسهيل الهضم بسبب انخفاض محتواها من الألياف، مثل الكوسا والجزر والفلفل الحلو.

الفواكه: تعتبر مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن التي تجدد مستويات الطاقة وتساعد على الترطيب.

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المكسرات: تمد الجسم بطاقة تدريجية وتساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يعزز الشعور بالشبع.

البروتينات الحيوانية: مثل الأسماك والدواجن والبيض، والتي تدعم إصلاح العضلات وصحة الجهاز المناعي.

الشوربات: تعد خيارًا ممتازًا لتسهيل الهضم بعد فترة طويلة من الصيام، خاصةً مرق العظام أو شوربة الدجاج.



الدهون الصحية لتعزيز الشبع

الدهون غير المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل زيت الزيتون والأفوكادو تساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوزن الصحي. تشير الأبحاث إلى أن الدهون غير المشبعة تُساعد في إبقاء الجسم ممتلئًا لفترة أطول، مما يساعد على تقليل الجوع خلال فترات الصيام.



ختامًا

من المهم أن يتم اختيار الأطعمة الصحية بعناية خلال شهر رمضان، مع التركيز على الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم وتجعل الصيام أسهل في الأيام التالية. تجنب الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات المكررة يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف، مما يساهم في صحة أفضل وصيام أكثر توازنًا.