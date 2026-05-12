الثلاثاء 2026-05-12 12:54 م

وداعاً لعلامات الشيخوخة.. 3 أكواب يومياً من هذا المشروب ستغير حياتكم
الثلاثاء، 12-05-2026 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيتشوان أن الانتظام في شرب الشاي يوميًا قد يلعب دورًا في إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية وتقليل ظهور التجاعيد.

وأشارت الدراسة، التي شملت نحو 14 ألف متطوع من الصين والمملكة المتحدة، إلى أن تناول ثلاثة أكواب يوميًا، أو ما يعادل 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي، يمنح الجسم فوائد مرتبطة بمكافحة آثار التقدم في السن.


وعزت الدراسة هذه النتائج إلى مادة “البوليفينولات” ومضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في الشاي، وهي مركبات تساهم في تحسين وظائف التمثيل الغذائي، وتعزيز المناعة، وحماية البشرة من العوامل البيئية الضارة.


ورغم أن الدراسة لم تحسم أفضلية نوع معين من الشاي، فإنها رصدت فوائد مشتركة بين الشاي الأسود والأخضر في دعم صحة القلب والدماغ والأمعاء، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والمظهر الخارجي.

 
 


