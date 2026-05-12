وداعاً لعلامات الشيخوخة.. 3 أكواب يومياً من هذا المشروب ستغير حياتكم

وأشارت الدراسة، التي شملت نحو 14 ألف متطوع من الصين والمملكة المتحدة، إلى أن تناول ثلاثة أكواب يوميًا، أو ما يعادل 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي، يمنح الجسم فوائد مرتبطة بمكافحة آثار التقدم في السن.
وعزت الدراسة هذه النتائج إلى مادة “البوليفينولات” ومضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في الشاي، وهي مركبات تساهم في تحسين وظائف التمثيل الغذائي، وتعزيز المناعة، وحماية البشرة من العوامل البيئية الضارة.
ورغم أن الدراسة لم تحسم أفضلية نوع معين من الشاي، فإنها رصدت فوائد مشتركة بين الشاي الأسود والأخضر في دعم صحة القلب والدماغ والأمعاء، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والمظهر الخارجي.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا
-
مكسرات وبذور غنية بأوميغا 3 لدعم صحة القلب والدماغ
-
النوم الجيد أهم من الرياضة والنظام الغذائي.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
-
أغذية نباتية شائعة قد تساعد في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم
-
دراسة تكشف سببًا جديدًا وراء نوع شائع من السكتات الدماغية
-
مشروبات تضر بمينا الأسنان
-
تحذير من خطورة مخفية للمنتجات الحديثة الغنية بالبروتين
-
لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها