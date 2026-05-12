وداعاً لعلامات الشيخوخة.. 3 أكواب يومياً من هذا المشروب ستغير حياتكم

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيتشوان أن الانتظام في شرب الشاي يوميًا قد يلعب دورًا في إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية وتقليل ظهور التجاعيد.

وأشارت الدراسة، التي شملت نحو 14 ألف متطوع من الصين والمملكة المتحدة، إلى أن تناول ثلاثة أكواب يوميًا، أو ما يعادل 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي، يمنح الجسم فوائد مرتبطة بمكافحة آثار التقدم في السن.



وعزت الدراسة هذه النتائج إلى مادة “البوليفينولات” ومضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في الشاي، وهي مركبات تساهم في تحسين وظائف التمثيل الغذائي، وتعزيز المناعة، وحماية البشرة من العوامل البيئية الضارة.