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وداعًا للتسوس.. جل جديد يعيد بناء مينا الأسنان

صيث
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 01:56 م

الوكيل الإخباري-   طوّر باحثون من جامعة نوتنغهام في بريطانيا جلًا جديدًا للأسنان قد يساهم في إعادة بناء مينا الأسنان المتضررة، ما يفتح الباب أمام أسلوب جديد للوقاية من التسوس وترميم الأسنان المتآكلة.

ويعتمد الجل على بروتينات صُممت لمحاكاة آلية تكوّن مينا الأسنان طبيعيًا، دون استخدام الفلورايد.

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وبعد تطبيقه على السن، يُشكّل طبقة رقيقة تتغلغل في الشقوق والمناطق المتضررة، ثم تستفيد من أيونات الكالسيوم والفوسفات الموجودة في اللعاب لإعادة بناء المينا بطريقة تحاكي النسيج الطبيعي.

وأشار الباحثون إلى أن الجل قد يساعد أيضًا في علاج حساسية الأسنان الناتجة عن انكشاف طبقة العاج، عبر تكوين طبقة معدنية واقية تقلل الحساسية وتعزز ثبات الحشوات.

وأظهرت الاختبارات أن المينا المُرممة تمتلك خصائص ميكانيكية مشابهة للمينا الطبيعية، حتى بعد تعريضها للتنظيف بالفرشاة والمضغ والأطعمة الحمضية، ما يجعلها مرشحة للاستخدام العملي مستقبلًا في طب الأسنان.

 
 


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