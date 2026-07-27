وداعًا للتسوس.. جل جديد يعيد بناء مينا الأسنان

ويعتمد الجل على بروتينات صُممت لمحاكاة آلية تكوّن مينا الأسنان طبيعيًا، دون استخدام الفلورايد.
وأشار الباحثون إلى أن الجل قد يساعد أيضًا في علاج حساسية الأسنان الناتجة عن انكشاف طبقة العاج، عبر تكوين طبقة معدنية واقية تقلل الحساسية وتعزز ثبات الحشوات.
وأظهرت الاختبارات أن المينا المُرممة تمتلك خصائص ميكانيكية مشابهة للمينا الطبيعية، حتى بعد تعريضها للتنظيف بالفرشاة والمضغ والأطعمة الحمضية، ما يجعلها مرشحة للاستخدام العملي مستقبلًا في طب الأسنان.
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