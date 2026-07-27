وداعًا للتسوس.. جل جديد يعيد بناء مينا الأسنان

الوكيل الإخباري- طوّر باحثون من جامعة نوتنغهام في بريطانيا جلًا جديدًا للأسنان قد يساهم في إعادة بناء مينا الأسنان المتضررة، ما يفتح الباب أمام أسلوب جديد للوقاية من التسوس وترميم الأسنان المتآكلة.



ويعتمد الجل على بروتينات صُممت لمحاكاة آلية تكوّن مينا الأسنان طبيعيًا، دون استخدام الفلورايد.

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