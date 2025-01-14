وداعا للكحة والتهاب الحلق: 5 أعشاب طبيعية لتخفيف الأعراض في الشتاء

1- البقدونس: غني بفيتامينات A، C، K، ويعزز المناعة وصحة العظام والهضم. يمكن تناوله مع الأطعمة أو كمشروب.
2- الكزبرة: تحتوي على مضادات الأكسدة وتعزز الهضم وتدعم إزالة السموم من الجسم، وتضفي نكهة رائعة على الأطعمة والمشروبات.
3- الزعتر: غني بمضادات الأكسدة والزيوت الأساسية، ويساعد في علاج التهاب الحلق والسعال ويعزز المناعة.
4- النعناع: يساعد في الهضم ويخفف الصداع ويعالج الالتهابات بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والزيوت الأساسية.
5- إكليل الجبل: يعزز الهضم ويحسن الدورة الدموية وينشط الذاكرة، بالإضافة إلى نكهته الرائعة في الأطعمة.
إضافة هذه الأعشاب لنظامك الغذائي يساعد في تعزيز صحتك خلال أشهر الشتاء الباردة.
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