وداعا للكحة والتهاب الحلق: 5 أعشاب طبيعية لتخفيف الأعراض في الشتاء

الوكيل الإخباري- في فصل الشتاء، من المفيد إضافة الأعشاب إلى نظامك الغذائي لتعزيز المناعة وتحسين الهضم والتمتع بالدفء.

اضافة اعلان

وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك 5 أعشاب شائعة تزدهر في الشتاء ويجب إضافتها لوجباتك اليومية:



1- البقدونس: غني بفيتامينات A، C، K، ويعزز المناعة وصحة العظام والهضم. يمكن تناوله مع الأطعمة أو كمشروب.

2- الكزبرة: تحتوي على مضادات الأكسدة وتعزز الهضم وتدعم إزالة السموم من الجسم، وتضفي نكهة رائعة على الأطعمة والمشروبات.

3- الزعتر: غني بمضادات الأكسدة والزيوت الأساسية، ويساعد في علاج التهاب الحلق والسعال ويعزز المناعة.

4- النعناع: يساعد في الهضم ويخفف الصداع ويعالج الالتهابات بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والزيوت الأساسية.

5- إكليل الجبل: يعزز الهضم ويحسن الدورة الدموية وينشط الذاكرة، بالإضافة إلى نكهته الرائعة في الأطعمة.



إضافة هذه الأعشاب لنظامك الغذائي يساعد في تعزيز صحتك خلال أشهر الشتاء الباردة.