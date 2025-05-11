وفد فرنسي يزور مركز صحي أبو نصير ويطلع على برنامج تشخيص خلع الورك لدى حديثي الولادة

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الوكيل الإخباري- نيابةً عن و زير الصحة، رحب عطوفة أمين عام وزارة الصحة بسعادة السفير الفرنسي في الأردن والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لحضور الحملة الوطنية للكشف المبكر عن خلع الورك التطوري (DDH) في مركز أبو نصير الصحي الشامل في العاصمة عمّان، ولمتابعة جزء من التدريب المتخصص على تقنية غراف للتشخيص، وذلك ضمن مشروع يمتد لثلاث سنوات تنفذه منظمة "سلسلة الأمل" (La Chaîne de l’Espoir)، بتمويل إجمالي قدره 1.8 مليون يورو، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية التي ساهمت بمبلغ 880,000 يورو. اضافة اعلان





تأتي هذه الزيارة ضمن مبادرة أوسع لمعالجة عبء حالات خلع الورك التطوري في الأردن، وهي حالة لا يتشكل فيها مفصل الورك بشكل سليم لدى الأطفال حديثي الولادة، وقد تؤدي إلى مشاكل حركية خطيرة، وآلام مزمنة، والتهاب مفاصل مبكر إذا لم تُكتشف وتُعالج في الوقت المناسب. على المستوى العالمي، يصيب هذا الخلل من 1 إلى 2 من كل 1000 ولادة حية، إلا أن البيانات الأولية في الأردن تشير إلى معدل انتشار أعلى بكثير، مما يعزز الحاجة الماسة إلى برامج فحص مبكر ومنهجي.



صرّح أمين عام الصحة في كلمته الافتتاحية قائلاً:"تمثل التدريبات وحملات الكشف المبكر جهدًا كبيرًا لتفعيل مسار الكشف عن خلع الورك التطوري بهدف تحسين صحة الأطفال. إن الكشف والتدخل البكر أساسيان لضمان وصول كل طفل لنمو وتطور آمن وتجنب حدوث الإعاقات في المستقبل."



وأكد السفير الفرنسي على أهمية الشراكة والتعاون قائلاً:"إن هذه المبادرة هي تأكيد على قوة الشراكة بين الدولتين. إن الاستثمار في الكشف المبكر ورعاية الأطفال لا يحمي فقط صحة الأطفال، إنما يحمي أيضًا فرصهم المستقبلية."



وأضاف رئيس بعثة "سلسلة الأمل"، أنتوني هان: "من خلال هذا المشروع، نعمل على بناء قدرات مستدامة ضمن النظام الصحي الأردني. هدفنا هو جعل الكشف والتدخل المبكر جزءًا لا يتجزأ من خدمات الأطفال في الرعاية الصحية الأولية."



وأضاف المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية:"من خلال دعم مبادرات الرعاية الصحية الوقائية كهذه، نضع الأساس لأنظمة رعاية صحية أكثر مرونة وشمولية وفعالية في جميع أنحاء المنطقة."



بعد الكلمات الافتتاحية، قدمت الدكتورة هديل السائح، مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة، عرضًا تفصيليًا حول البرنامج الوطني للكشف المبكر عن خلع الورك التطوري، وأشارت إلى التكامل بين مكونات المشروع المختلفة، مؤكدة أن خلال الأشهر الأولى من الحياة غالبًا ما تكون العلاجات غير الجراحية مثل الأحزمة والمشدات ناجحة للغاية عند اكتشاف الخلل مبكرًا، مما يجنب الأطفال العمليات الجراحية المعقدة ويحافظ على قدرتهم على الحركة مدى الحياة.



تبع العرض التقديمي جولة ميدانية داخل المركز الصحي، قادت خلالها الدكتورة أريج حجاوي، رئيسة قسم صحة الطفل، الوفد الزائر في رحلة المريض، موضحة مراحل الفحص من الاستقبال وحتى التشخيص، ومستعرضة آلية العمل المتبعة لضمان الجودة والفعالية، ومؤكدة أن هذه الجهود تسهم في توفير تجربة متكاملة وآمنة للأطفال وأسرهم.



خلال الزيارة، شاهد الوفد جزءًا من التدريب العملي لمقدمي الرعاية الصحية وهم يجرون فحوصات بالموجات فوق الصوتية المتخصصة للرضع، وشارك في جلسة تدريبية مصممة لتعزيز القدرات المحلية في تشخيص خلع الورك التطوري باستخدام تقنية غراف المعترف بها دوليًا.



وقال الدكتور مروان أبو هاشم، أخصائي جراحة العظام وأحد المشاركين في تدريبات المشروع: "زودني التدريب على تقنية غراف بخبرة كبيرة في الكشف المبكر عن خلع الورك التطوري، ومكنني من نقل هذه المعرفة للأطباء الآخرين وتدريبهم، مما يساهم في تحسين التشخيص المبكر وجودة الرعاية الصحية."



وأكدت زيارة الوفد الالتزام المشترك بالنهوض بصحة الطفل وتعزيز خدمات الرعاية الصحية في الأردن.



