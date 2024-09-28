يجعلك أكبر سناً.. هذا العنصر الغذائي يسرّع العمر البيولوجي

10:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/704439 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة أن السكر المضاف الزائد قد يغير أيضاً من كيفية عمل الخلايا ويؤدي إلى تسارع العمر البيولوجي، وهو عمر خلايا الشخص وليس الوقت الذي مر منذ الولادة. اضافة اعلان





ولإبطاء هذه الشيخوخة البيولوجية، يوصي الخبراء بتناول 25 إلى 35 غراماً من السكر المضاف يومياً، أي أقل من التوصية بـ 50 غراماً.



وحلّل فريق البحث من جامعة كاليفورنيا بيانات تم جمعها من دراسة النمو والصحة للمعهد الوطني للقلب والرئة في الولايات المتحدة بين عامي 1987 و1997.



وتضمنت البيانات معلومات عن صحة القلب والأوعية الدموية لمجموعة من الفتيات أعمارهن بين 9 و19 عاماً. وتابع الباحثون ما يقرب من 350 من هؤلاء المشاركات، بين عامي 2015 و2019.



ونظر الباحثون أولاً إلى الأنظمة الغذائية العامة للمشاركات، وقيموها مقابل نظام غذائي على الطراز المتوسطي ونمط غذائي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



كما طوروا درجات بناءً على مقياس ابتكروه يأخذ في الاعتبار العناصر الغذائية المرتبطة بمضادات الالتهاب وإصلاح الحمض النووي.