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يصيبك بالتسمم.. احذر تسخين هذا الطعام في الميكروويف

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 09:40 ص

الوكيل الإخباري-   تعتمد الكثير من النساء على الميكروويف لتسخين الطعام بسرعة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو أنه قد يكون ضاراً إذا تم تسخين بعض الأطعمة به.

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وكشف موقع "Mashed" عن خطورة تسخين الدجاج في الميكروويف.


تسخين الدجاج في الميكروويف مرة أخرى يسبب نمو البكتيريا مثل السالمونيلا بسرعة، ما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.


كما أنه قد يجعل قوامه "إسفنجي" ومذاقه سيئاً للغاية، ويمكن أن يتسبب في انفجار الجهاز.


علاوة على ذلك، فإن وضع الدجاج في الفرن لتسخينه بسرعة يحول البروتين الموجود في الدجاج إلى مادة سامة، ما يؤدي إلى تكوين الغازات في المعدة وبالتالي الإصابة باضطراب المعدة.

 

مصراوي




 
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