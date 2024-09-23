يهدد مرضى السكري.. إليك أعراض مرض قدم شاركوت

الوكيل الإخباري- مرض قدم شاركوت، أو ما يُعرف بـ "الاعتلال العصبي المفصلي"، هو اضطراب نادر يُصيب العظام والمفاصل في القدمين، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بمرض السكري، ويؤدي هذا المرض إلى تلف الأعصاب الحسية في القدمين، مما يقلل من قدرة الشخص على الشعور بالألم أو الضغط، ونتيجة لذلك، تتعرض العظام والمفاصل في القدم إلى تلف تدريجي يمكن أن يؤدي إلى تشوهات خطيرة إذا لم يتم اكتشاف المرض ومعالجته في وقت مبكر.



أعراض مرض قدم شاركوت

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تورم القدم



واحدة من الأعراض الرئيسية لمرض قدم شاركوت هي التورم الشديد في القدم أو الكاحل، وقد يبدو التورم غير متناسب مع الإصابات التي قد يتعرض لها الشخص.



إحمرار وسخونة القدم



يشعر المريض بسخونة غير طبيعية في القدم المتأثرة بالمرض، كما يصبح الجلد المحيط أحمر نتيجة لزيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة.



تشوهات في شكل القدم



بمرور الوقت، قد تتغير بنية القدم بشكل ملحوظ بسبب تضرر العظام والمفاصل، وقد تنحني العظام أو تتهشم، مما يؤدي إلى تشوهات واضحة في القدم والكاحل.



ألم خفيف أو غياب الشعور بالألم



على الرغم من أن قدم شاركوت قد تُسبب تلفًا خطيرًا للعظام والمفاصل، إلا أن الألم غالبًا ما يكون خفيفًا أو حتى غائبًا تمامًا، وهذا يرجع إلى تلف الأعصاب الحسية، مما يمنع الشخص من الشعور بالإصابة.

عدم استقرار في المفاصل



أسباب مرض قدم شاركوت



مرض السكري طويل الأمد



الاعتلال العصبي



إصابات القدم غير المعالجة



ضعف الدورة الدموية



زيادة الضغط على القدمين