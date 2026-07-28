10 أسباب وراء ظهور البقع الحمراء على الجلد.. ومتى تصبح خطيرة؟

الوكيل الإخباري- قد تظهر بقع حمراء على الجلد بشكل مفاجئ، ما يثير القلق، خاصة إذا رافقها حكة أو ألم أو انتشار في مناطق مختلفة من الجسم.



ومن أبرز أسباب ظهورها:



النخالية الوردية: تبدأ ببقعة كبيرة ثم تظهر بقع أصغر، وقد يصاحبها حكة أو أعراض خفيفة مثل الصداع وارتفاع الحرارة.

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الطفح الحراري: ينتج عن انسداد مسام الجلد بسبب التعرق، ويظهر على شكل حبوب حمراء مع حكة أو ألم.



التهاب الجلد التماسي: يحدث بسبب التحسس من بعض المواد مثل المنظفات أو مستحضرات التجميل.



الحزام الناري: طفح مؤلم مع بثور يظهر غالبًا في جانب واحد من الجسم.



حكة السباحين: تظهر بعد التعرض لمياه ملوثة وتسبب حكة شديدة.



السعفة (التينيا): عدوى فطرية تظهر كبقع دائرية حمراء ومتقشرة.



الإكزيما والصدفية: تسببان احمرارًا وجفافًا وتقشرًا في الجلد.



الحزاز المسطح: يظهر على شكل نتوءات حمراء أو بنفسجية مع حكة.