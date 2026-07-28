الثلاثاء 2026-07-28 12:56 م

10 أسباب وراء ظهور البقع الحمراء على الجلد.. ومتى تصبح خطيرة؟

سشثيث
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 12:21 م

الوكيل الإخباري-   قد تظهر بقع حمراء على الجلد بشكل مفاجئ، ما يثير القلق، خاصة إذا رافقها حكة أو ألم أو انتشار في مناطق مختلفة من الجسم.

ومن أبرز أسباب ظهورها:

النخالية الوردية: تبدأ ببقعة كبيرة ثم تظهر بقع أصغر، وقد يصاحبها حكة أو أعراض خفيفة مثل الصداع وارتفاع الحرارة.

اضافة اعلان


الطفح الحراري: ينتج عن انسداد مسام الجلد بسبب التعرق، ويظهر على شكل حبوب حمراء مع حكة أو ألم.


التهاب الجلد التماسي: يحدث بسبب التحسس من بعض المواد مثل المنظفات أو مستحضرات التجميل.


الحزام الناري: طفح مؤلم مع بثور يظهر غالبًا في جانب واحد من الجسم.


حكة السباحين: تظهر بعد التعرض لمياه ملوثة وتسبب حكة شديدة.


السعفة (التينيا): عدوى فطرية تظهر كبقع دائرية حمراء ومتقشرة.


الإكزيما والصدفية: تسببان احمرارًا وجفافًا وتقشرًا في الجلد.


الحزاز المسطح: يظهر على شكل نتوءات حمراء أو بنفسجية مع حكة.


الطفح الناتج عن الأدوية: قد يكون علامة على حساسية تجاه دواء معين.

وينصح بمراجعة الطبيب عند ظهور البقع الحمراء مع أعراض مثل الألم الشديد، الحمى، سرعة انتشار الطفح، صعوبة التنفس، أو ظهور بثور واسعة، لأنها قد تحتاج إلى تقييم وعلاج طبي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سشي

المرأة والجمال غسل الوجه 60 ثانية.. السر الجديد لبشرة أكثر نضارة

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

أخبار محلية فنادق وأدلاء السياح في البترا يثمنون حزمة القرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

أخبار الشركات هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

أخبار محلية الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

شثي

المرأة والجمال اللؤلؤ يعود ليتصدر عالم المجوهرات في 2026 - صور

ثق

طب وصحة قبل النوم.. تجنب هذه الأطعمة لتنام بشكل أفضل

سصشي

فن ومشاهير شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 