10 أسباب وراء ظهور البقع الحمراء على الجلد.. ومتى تصبح خطيرة؟

ومن أبرز أسباب ظهورها:
النخالية الوردية: تبدأ ببقعة كبيرة ثم تظهر بقع أصغر، وقد يصاحبها حكة أو أعراض خفيفة مثل الصداع وارتفاع الحرارة.
الطفح الحراري: ينتج عن انسداد مسام الجلد بسبب التعرق، ويظهر على شكل حبوب حمراء مع حكة أو ألم.
التهاب الجلد التماسي: يحدث بسبب التحسس من بعض المواد مثل المنظفات أو مستحضرات التجميل.
الحزام الناري: طفح مؤلم مع بثور يظهر غالبًا في جانب واحد من الجسم.
حكة السباحين: تظهر بعد التعرض لمياه ملوثة وتسبب حكة شديدة.
السعفة (التينيا): عدوى فطرية تظهر كبقع دائرية حمراء ومتقشرة.
الإكزيما والصدفية: تسببان احمرارًا وجفافًا وتقشرًا في الجلد.
الحزاز المسطح: يظهر على شكل نتوءات حمراء أو بنفسجية مع حكة.
الطفح الناتج عن الأدوية: قد يكون علامة على حساسية تجاه دواء معين.
وينصح بمراجعة الطبيب عند ظهور البقع الحمراء مع أعراض مثل الألم الشديد، الحمى، سرعة انتشار الطفح، صعوبة التنفس، أو ظهور بثور واسعة، لأنها قد تحتاج إلى تقييم وعلاج طبي.
-
أخبار متعلقة
-
قبل النوم.. تجنب هذه الأطعمة لتنام بشكل أفضل
-
170 غرامًا من الترمس يوميًا.. تأثير مفاجئ على ضغط الدم
-
ماذا يفعل الأناناس بمستوى السكر في الدم؟
-
طبيب يكشف أفضل فاكهة لدعم صحة القلب
-
ثلاثة عصائر حمراء قد تخفض ضغط الدم وتحمي قلبك
-
دراسة تكشف تأثير الابتعاد عن الهاتف 72 ساعة على الدماغ
-
وجبة سريعة.. وعواقب خطيرة على الأطفال - فيديو
-
وداعًا للتسوس.. جل جديد يعيد بناء مينا الأسنان