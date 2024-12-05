10 مشروبات لها تأثير مذهل في خفض سكر الدم

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص من مضاعفات مرض السكري ويحتار البعض في المشروبات الممكن تناولها في حال ارتفاع معدلات السكري في الدم اليك ابرز 10 مشروبات يمكنها تخفيض نسبة السكري في الدم .

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الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة، يمكن للشاي الأخضر تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

شاي القرفة

ثبت أن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم.

خل التفاح

يمكن أن يساعد خلط كمية صغيرة من خل التفاح بالماء في تثبيت مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

شاي الأعشاب

يمكن أن يساعد الشاي مثل البابونج والنعناع والزنجبيل في إدارة مستويات السكر في الدم وله فوائد صحية أخرى.

مياه الليمون

يحتوي عصير الليمون على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ويمكن أن يساعد في إبطاء امتصاص السكر.

عصير الصبار فيرا

ثبت أن الصبار له تأثيرات مفيدة على مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن أن يحسن حساسية الأنسولين.

حليب الكركم

يُعرف حليب الكركم أيضًا باسم الحليب الذهبي، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين.

عصير كاريلا

يحتوي البطيخ المر على مركبات تحاكي الأنسولين ويمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

مياه الحلبة

يمكن أن يساعد نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل وشرب الماء في إدارة مستويات السكر في الدم بسبب محتواها من الألياف والمركبات المفيدة.

مياه البامية

يمكن أن يساعد نقع شرائح البامية في الماء طوال الليل وشرب الماء في تقليل مستويات السكر في الدم بسبب ارتفاع محتواها من الألياف.