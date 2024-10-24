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3 أطعمة تساعدك على التخلص من التهاب الحلق

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 10:55 م
الوكيل الإخباري-   إذا كنت ترغب في علاج التهاب الحلق بدون أدوية، هناك 3 أطعمة قد تساعد على ذلك، حسبما ذكر موقع "VitalBite" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".اضافة اعلان


وأوضح الموقع أن تناول الطماطم مع عسل النحل والليمون قد يساهم في تهدئة الأعراض المصاحبة لالتهاب الحلق، مثل صعوبة البلع، في غضون دقائق.

وأضاف أن الطماطم تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الليكوبين، وهو مركب مضاد للأكسدة، يساعد على تخفيف تهيج الحلق، بفضل خصائصه المكافحة لالتهاب الأنسجة.

وأشار إلى أن الليمون فعال في القضاء على العدوى المسببة لالتهاب الحلق، سواء بكتيرية أو فيروسية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" نقلًا عن موقع "إكسبريس".

وأكد أن عسل النحل يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الالتهاب وتجديد الأنسجة، وهذا يفسر سبب استخدامه بشكل شائع في علاج الحروق الجلدية.
 
gnews

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