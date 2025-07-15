3 حقائق مفاجئة عن رائحة الجسم وكيفية الحفاظ على الانتعاش طوال اليوم

الوكيل الإخباري- نشعر جميعا بالقلق أحيانا من احتمال وجود رائحة كريهة في أجسامنا، خاصة مع تزايد الاهتمام بالنظافة الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

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ومع موجات الحر التي تزداد شدة، يتساءل الكثيرون: كيف نحافظ على انتعاشنا وعطرتنا وسط ارتفاع درجات الحرارة؟ هل نغسل أجسادنا بشكل مفرط أم نغفل عن التنظيف الصحيح؟ وهل العادات المنزلية تؤثر على رائحة الجسم بشكل كبير؟.



لذلك، استطلع تقرير جديد آراء خبراء الجلد والأسنان والنظافة الشخصية لكشف الحقيقة وراء رائحة الجسم وكيفية العناية بها بطريقة صحية وفعالة.



3 حقائق مدهشة عن رائحة الجسم:



رائحة العمر: مع التقدم في السن، ينتج الجسم مركبا يسمى 2-nonenal، وهو ما يعطي رائحة مميزة للأشخاص فوق 75 عاما، وتعتبر أقل حدة وأكثر قبولا من رائحة الشباب.



رائحة التوتر: تحت تأثير التوتر النفسي، ينبعث من جلد الإنسان رائحة تشبه رائحة الكراث المقلي، بحسب دراسة يابانية، ما يشير إلى وجود تواصل غير لفظي عبر الرائحة.



جاذبية البعوض: تحتوي جلود بعض الأشخاص على مركبات تجذب البعوض بشكل أكبر، وهذا يعتمد على مستويات الأحماض الكربوكسيلية في الجلد.

كيف نحافظ على النظافة الشخصية؟





يكفي غسل الجسم مرة يوميا، مع التركيز على المناطق المعرضة للتعرق مثل الإبطين والفخذين والقدمين.



استخدام صابون لطيف غير معطر أو جل استحمام متوازن الحموضة دون الإفراط في استخدام المنتجات المضادة للبكتيريا.



الاستحمام يوميا مناسب لمن يتعرق كثيرا أو في المناخ الحار، لكن الإفراط قد يضر بحاجز البشرة الطبيعي.



العناية بالتفاصيل الصغيرة مثل تنظيف القدمين جيدا وسرة البطن وخلف الأذنين والأظافر.

نظافة المنزل وتأثيرها:

غسل الملابس بدرجات حرارة مناسبة (60-90 درجة مئوية) ضروري لقتل البكتيريا وإزالة الروائح.



تنظيف غسالة الملابس بشكل دوري يمنع تراكم الروائح الكريهة.



تنظيف أدوات المكياج والمناشف وفرشاة الشعر بشكل منتظم.



الاعتناء ببيئة النوم وغسل الشراشف والوسائد بانتظام.