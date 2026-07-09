3 خطوات بسيطة بعد العشاء لتحسين الهضم والنوم براحة - صور

وينصح خبراء الصحة باتباع بعض الممارسات التي تساعد على تحسين الهضم وتهيئة الجسم للنوم، أبرزها:
المشي الخفيف: لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد العشاء، للمساعدة على تقليل الانتفاخ وتحسين حركة الجهاز الهضمي.
الاسترخاء: عبر التنفس العميق أو القراءة أو تمارين التمدد، لتقليل التوتر ودعم عملية الهضم والنوم.
شرب الماء: للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز عمل الجهاز الهضمي وتقليل مشكلات مثل الإمساك.
وأكد الخبراء أن هذه العادات البسيطة قد تُحدث فرقاً في جودة النوم وصحة الجهاز الهضمي مع مرور الوقت.
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