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3 خطوات بسيطة بعد العشاء لتحسين الهضم والنوم براحة - صور

صشيث
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني كثيرون من اضطرابات الهضم والنوم بسبب عادات بسيطة يمارسونها بعد وجبة العشاء، مثل الاستلقاء مباشرة أو استخدام الهاتف لفترات طويلة.

وينصح خبراء الصحة باتباع بعض الممارسات التي تساعد على تحسين الهضم وتهيئة الجسم للنوم، أبرزها:

المشي الخفيف: لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد العشاء، للمساعدة على تقليل الانتفاخ وتحسين حركة الجهاز الهضمي.

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الاسترخاء: عبر التنفس العميق أو القراءة أو تمارين التمدد، لتقليل التوتر ودعم عملية الهضم والنوم.

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شرب الماء: للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز عمل الجهاز الهضمي وتقليل مشكلات مثل الإمساك.

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وأكد الخبراء أن هذه العادات البسيطة قد تُحدث فرقاً في جودة النوم وصحة الجهاز الهضمي مع مرور الوقت.

 
 


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