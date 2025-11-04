الثلاثاء 2025-11-04 03:44 م
 

3 عادات بعد العمل تحسّن صحتك النفسية والجسدية

الثلاثاء، 04-11-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-   ينتهي يوم العمل عند إغلاق الحاسوب، لكن العقل غالبًا لا يهدأ، ما يتركك متعبًا حتى بعد النوم. ويؤكد الخبراء أن اتباع روتين بسيط بعد العمل لمدة 30 يومًا يمكن أن يعيد توازن الجسم والعقل ويحسن حالتك النفسية والجسدية.

تشمل العادات الموصى بها:
عادات انتقالية: مثل غسل الوجه، تغيير الملابس، إشعال شمعة، أو نزهة قصيرة، لمساعدة الدماغ على الانتقال من "وضع العمل" إلى "وضع المنزل".
الحركة الخفيفة: مشي سريع 10 دقائق، أو تمارين يوجا، أو الرقص على الموسيقى، لتعزيز إفراز الإندورفين والتخلص من هرمونات التوتر.
التأمل ومراجعة اليوم: قضاء دقائق في التأمل أو تدوين اليوميات يمنح صفاءً للعقل ويخفف التوتر.


كما يُنصح بالابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية والاستمتاع بالوقت لنفسك أو مع من تحب، لتعزيز الطاقة وتجديد الحيوية بعد يوم عمل طويل.

 

ارم نيوز 

 
 
