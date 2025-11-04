3 عادات بعد العمل تحسّن صحتك النفسية والجسدية

تشمل العادات الموصى بها:
عادات انتقالية: مثل غسل الوجه، تغيير الملابس، إشعال شمعة، أو نزهة قصيرة، لمساعدة الدماغ على الانتقال من "وضع العمل" إلى "وضع المنزل".
الحركة الخفيفة: مشي سريع 10 دقائق، أو تمارين يوجا، أو الرقص على الموسيقى، لتعزيز إفراز الإندورفين والتخلص من هرمونات التوتر.
التأمل ومراجعة اليوم: قضاء دقائق في التأمل أو تدوين اليوميات يمنح صفاءً للعقل ويخفف التوتر.
كما يُنصح بالابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية والاستمتاع بالوقت لنفسك أو مع من تحب، لتعزيز الطاقة وتجديد الحيوية بعد يوم عمل طويل.
