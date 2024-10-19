3 فئات معرضة لانفصال الشبكية- هل أنت منهم؟

الفئات المعرضة لانفصال الشبكية
قال الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، إن الفئات المعرضة لانفصال الشبكية، هي:
- الأشخاص الذين تعرضوا لكدمات في العين.
- الأشخاص الذين يعانون من قصر في النظر.
- الأطفال الذين لديهم عامل وراثي للمرض.
أسباب الانفصال الشبكي
أوضح حمزة، أن أسباب انفصال الشبكية، تتمثل فيما يلي:
- قطع وتمزق بأطراف الشبكية.
- وجود تلف في الجسم الزجاجي للشبكية.
- التهاب أو ورم في جدار العين.
أعراض الانفصال الشبكي
أشار استشاري طب وجراحة العيون، إلى أن أعراض الانفصال الشبكي في البداية تكون أعراض بسيطة، ويفضل توخي الحذر لتفادي الانفصال مستقبلًا، والأعراض تتمثل في التالي:
- الشعور بظهور خيوط عنكبوتية أمام العين.
- ظهور ومضات ضوئية أمام العين.
- الشعور بوجود ستارة أمام العين.
- اختفاء جزء من الرؤية.
- اختفاء الرؤية تمامًا عن مركز الإبصار.
طرق الوقاية من الانفصال الشبكي
أكد استشاري طب وجراحة العيون، أن الوقاية من الانفصال الشبكي تتمثل في معرفة الأعراض جيدًا والكشف الدوري من قبل الطبيب المتخصص، خصوصًا الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر، مؤكدًا أن علاج الانفصال الشبكي تطور، إذ أصبح من الممكن علاج قطع الشبكية بالليزر أو اتباع نظام التبريد لتفادي العمليات.
وأضاف أنه في حالة الوصول لمرحلة العلاج من خلال العمليات، فنسبة الشفاء منها أصبحت حوالي 85%، والعملية عبارة عن الدخول للعين بواسطة فتحات صغيرة جدًا في جدار العين للوصول للشبكية من الداخل، لإزالة الجسم الزجاجي المتسبب في الانفصال الشبكي، ثم إرجاع الشبكية لوضعها، ثم إجراء الليزر، ووضع مواد السيلكون داخل العين.
واختتم بأن نسبة عودة الانفصال الشبكي مجددًا تمثل 15%، ولكن عند إجراء العملية مرة أخرى تفوق نسبة الشفاء 95%.
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