3 فئات معرضة لانفصال الشبكية- هل أنت منهم؟

الوكيل الإخباري- الانفصال الشبكي هو انفصال الشبكية عن الجدار الداخلي للعين، والشبكية عبارة عن جزء رقيق حساس، يتغذى عن طريق المشيمية، وعندما تنقسم الشبكية تموت خلاياها وبالتالي تفقد وظيفتها "الرؤية".



الفئات المعرضة لانفصال الشبكية

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قال الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، إن الفئات المعرضة لانفصال الشبكية، هي:



- الأشخاص الذين تعرضوا لكدمات في العين.



- الأشخاص الذين يعانون من قصر في النظر.



- الأطفال الذين لديهم عامل وراثي للمرض.



أسباب الانفصال الشبكي

أوضح حمزة، أن أسباب انفصال الشبكية، تتمثل فيما يلي:



- قطع وتمزق بأطراف الشبكية.



- وجود تلف في الجسم الزجاجي للشبكية.



- التهاب أو ورم في جدار العين.



أعراض الانفصال الشبكي