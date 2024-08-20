3 مشروبات ممنوعة لمرضى النقرس- إليك بدائلها

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على تناول أطعمة ومشروبات معينة للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية، ولكن يوجد بعض المشروبات التي يجب الابتعاد عنها في حالة الإصابة بالنقرس للحد من أي مضاعفات صحية.

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مشروبات ممنوعة لمرضى النقرس

هناك بعض المشروبات التي يجب الابتعاد عن تناولها في حالة الإصابة بالنقرس، للحد من زيادة الأعراض المزعجة، وتتضح في:

1- المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تحتوي على كميات عالية من السكر والفركتوز، والتي يمكن أن تزيد من إنتاج حمض اليوريك، ومن ثم زيادة الأعراض التي يعاني منها المريض.



2- العصائر المحلاة

العصائر الطبيعية المحلاة بالسكر يمكن أيضًا أن تزيد من مستويات السكر في الدم، وبالتالي زيادة إنتاج حمض اليوريك، لذلك يجب الابتعاد عنها تمامًا أو تناولها بدون أي إضافات.



3- مشروبات الطاقة

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول مشروبات الطاقة، ولكنها قد تتسبب في ارتفاع مستويات حمض اليوريك، ومن ثم التأثير سلبًا على نسبة النقرس بالجسم وزيادة خطر الإصابة بالجفاف، لذلك يجب الابتعاد عن تناولها تمامًا.



مشروبات بديلة لمرضى لنقرس

هناك العديد من المشروبات التي يفضل تناولها بهدف السيطرة على أعراض النقرس المزعجة بما في ذلك:

- الماء، باعتباره أفضل المشروبات لمرضى النقرس، حيث يساعد على طرد السموم من الجسم.

- الأعشاب، مثل شاي البابونج وشاي الزنجبيل، حيث تحتوي معظم الأعشاب على كمية جيدة من الخصائص المضادة للالتهابات.

- عصائر الفواكه الطازجة غير المحلاة، لأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، ولكن يجب الحد من الإفراط في تناولها.

- الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم، حيث يعتبر جزءًا من نظام غذائي صحي لمرضى النقرس.