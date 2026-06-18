30 دقيقة مشي يومياً.. عادة بسيطة بفوائد صحية كبيرة

ويساعد المشي على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، ودعم الحفاظ على وزن صحي. كما يساهم في تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج وجودة النوم.
وتشير الدراسات إلى أن المشي المنتظم يعزز التركيز والذاكرة، ويقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع الثاني.
لذلك، يُعد تخصيص نصف ساعة يومياً للمشي خطوة بسيطة وفعالة للحفاظ على الصحة وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.
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