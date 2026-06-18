30 دقيقة مشي يومياً.. عادة بسيطة بفوائد صحية كبيرة

الوكيل الإخباري- يُعد المشي لمدة 30 دقيقة يومياً من أبسط العادات الصحية وأكثرها فاعلية، إذ يؤكد خبراء الصحة أن هذه المدة كافية لتحقيق فوائد ملموسة للجسم والعقل عند الالتزام بها بانتظام.

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ويساعد المشي على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، ودعم الحفاظ على وزن صحي. كما يساهم في تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج وجودة النوم.



وتشير الدراسات إلى أن المشي المنتظم يعزز التركيز والذاكرة، ويقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع الثاني.

ويؤكد المختصون أن 30 دقيقة يومياً يمكن تقسيمها إلى فترات قصيرة مع تحقيق فوائد متقاربة.