4 أسباب لزيادة الوزن ليس لها علاقة بالأكل

الوكيل الإخباري- تناول الطعام هو من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، سواء تناول كميات كبيرة تتخطى السعرات الحرارية المطلوبة يومياً، أو تناول الطعام في أوقات غير مناسبة، ولكن هل لاحظت أنكٍ لم تتناولي الطعام أو تأكلين ما يحتاجه جسدك فقط، ولكن وزنك في زيادة مستمرة، نستعرض بعض الأخطاء الشائعة التي قد تمنعك من إنقاص الوزن.

الإفراط في مشاهدة البرامج التلفزيونية

إن الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر، أو التلفزيون لمشاهدة الأفلام بعد العودة من العمل والانغماس الكامل في التركيز يرتبط بالأكل اللاواعي، حيث لا تدرك ما تأكله وكمية الطعام، وإذا لم تأكل، فقط تكتشف شربك لكمية كبيرة من الصودا، أو المقرمشات، وللسيطرة على رغبة تناول الطعام، عليك أن تكون يقظا وهادئا أثناء تناول الطعام، ولا تنغمس في أي نشاط أثناء تناول الطعام.

عدم اتباع روتين نوم مناسب

يؤدي نمط النوم غير المنتظم في النهاية إلى مشاكل لا يمكن علاجها في الكثير من الأحيان، حيث يؤثر قلة النوم على إفراز الهرمونات التي تنظم الجوع والشهية، وعدم التوازن في إفراز هذه الهرمونات هو السبب وراء الشعور بالجوع حتى عندما تكون ممتلئا، وهذه الهرمونات بالغة الأهمية لأنها تعمل كجهاز تحكم عن بعد لإشارات البدء والتوقف عن الأكل.

التسوق

يستغرق التسوق عادة لساعات وساعات من التجول في مراكز التسوق والشوارع، بمجرد الانتهاء من ذلك، تشعر بالتعب والجوع الشديدين بحيث لا يمكنك البحث عن وجبة صحية، في أغلب الأحيان، تلجأ للأطعمة غير الصحية المتاحة بسهولة لإشباع الجوع، وأفضل طريقة لمكافحة هذا هو حمل وجبة صغيرة أو وجبة خفيفة أو فاكهة عندما تذهبين للتسوق.

المقرمشات بعد تناول العشاء

إن الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الليل غالباً ما تكون نتيجة للبقاء مستيقظا حتى وقت متأخر، يؤدي ذلك إلى عادة الأكل بلا وعي والتي تستغرق سنوات لإصلاحها، ويمكنك مكافحة هذا عن طريق اختيار الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.