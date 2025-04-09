4 أطعمة تطيل العمر وأخرى تسرّع الوفاة

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أوروبية حديثة أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي، الذي يشمل الفواكه، ومنتجات الألبان، والمكسرات، والزيوت الصحية، يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل خطر الوفاة المبكرة ويزيد من فرص الوصول إلى سن المئة.

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أظهرت الدراسة التي أجراها علماء من إسبانيا أن الالتزام بهذا النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة بنسبة تزيد عن 20%. وقد أكدت النتائج أن العناصر الأساسية في النظام مثل الفواكه، المكسرات، والزيوت غير المشبعة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين الصحة العامة وتقليل المخاطر.



وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يلتزمون بالنظام الغذائي المتوسطي لديهم معدل وفاة أقل بنسبة 21%، حتى إذا لم يتبعوا النظام بشكل كامل، حيث كانت الفواكه، الألبان، المكسرات، والزيوت الصحية كافية لتقليل خطر الوفاة.



كما سلطت الدراسة الضوء على العلاقة بين التغذية الصحية وطول العمر، مع الإشارة إلى "المناطق الزرقاء" - المناطق التي تشهد أطول أعمار في العالم، حيث يشترك سكانها في عادات صحية مثل نظام غذائي متوازن ونشاط بدني يومي.