4 أطعمة تطيل العمر وأخرى تسرّع الوفاة

أظهرت الدراسة التي أجراها علماء من إسبانيا أن الالتزام بهذا النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة بنسبة تزيد عن 20%. وقد أكدت النتائج أن العناصر الأساسية في النظام مثل الفواكه، المكسرات، والزيوت غير المشبعة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين الصحة العامة وتقليل المخاطر.
وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يلتزمون بالنظام الغذائي المتوسطي لديهم معدل وفاة أقل بنسبة 21%، حتى إذا لم يتبعوا النظام بشكل كامل، حيث كانت الفواكه، الألبان، المكسرات، والزيوت الصحية كافية لتقليل خطر الوفاة.
كما سلطت الدراسة الضوء على العلاقة بين التغذية الصحية وطول العمر، مع الإشارة إلى "المناطق الزرقاء" - المناطق التي تشهد أطول أعمار في العالم، حيث يشترك سكانها في عادات صحية مثل نظام غذائي متوازن ونشاط بدني يومي.
-
أخبار متعلقة
-
حمى الفأر: خطر على الكلى وكيفية الوقاية منها
-
مدرات بول طبيعية- 5 أعشاب لعلاج احتباس السوائل
-
فوائد الشاي الأخضر مع الليمون قبل النوم
-
8 فوائد غير معروفة للشوفان: من معدن ثمين إلى تعزيز صحة البشرة
-
مع تقلبات الطقس - عادات خاطئة تجنبها
-
غنية بالكرياتين- 5 أسماك تساعد على نمو العضلات
-
سحب رقائق بطاطا شهيرة من الأسواق الأمريكية بسبب مكوّن خطير
-
خبير عالمي يوضح دور البدائل الخالية من الدخان في تقليل المخاطر الصحية