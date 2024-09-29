4 أطعمة تقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء

1. الخضروات الورقية الخضراء
الخضروات الورقية مثل السبانخ، والكرنب، والخس، غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحتوي هذه الخضراوات على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E التي تحارب الجذور الحرة وتمنع تلف الخلايا في الأمعاء.
2. البقوليات
البقوليات مثل العدس، والحمص، والفول، غنية بالألياف والبروتينات النباتية، وتعمل الألياف على تسهيل عملية الهضم وتحسن صحة القولون، مما يحد من احتمالية تطور السرطان في الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، تساعد البقوليات في الحفاظ على مستوى صحي من البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يقلل من الالتهابات ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
3. الحبوب الكاملة
الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والأرز البني، والكينوا تعتبر مصادر غنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وتعمل الألياف على تسهيل حركة الطعام عبر الأمعاء، مما يقلل من وقت التعرض للمواد الضارة التي قد تسبب تلفًا في خلايا الأمعاء، كما أن الحبوب الكاملة تحتوي على مركبات نباتية تقلل من الالتهابات وتساعد في الحماية من تطور الخلايا السرطانية.
4. الثوم
يُعتبر الثوم من الأطعمة ذات الخصائص المضادة للسرطان، حيث يحتوي على مركبات كبريتية تساعد في منع تطور الخلايا السرطانية، والثوم معروف بقدرته على تعزيز جهاز المناعة وتقليل التهابات الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد في تقليل تكوين البكتيريا الضارة في الأمعاء، وتشير الدراسات إلى أن استهلاك الثوم بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والمستقيم.
-
أخبار متعلقة
-
كيف يجب أن تكون تغذية مرضى القلب والأوعية الدموية؟
-
تهددك بمشكلة خطيرة.. إليك أضرار طقطقة الرقبة
-
توقيت تناول وجباتك.. كيف يؤثر على صحتك؟
-
تحذير.. آلام الساق قد تخفي أعراض مرض خطير
-
فائدة غير متوقعة للسمسم!
-
أطعمة تحمي من الفيروسات في الخريف
-
ماذا يعني تغيّر لون اللسان؟
-
لا تشرب القهوة على الريق.. والسبب لن تتخيله