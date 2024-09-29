4 أطعمة تقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء

الوكيل الإخباري- سرطان الأمعاء هو أحد أخطر أنواع السرطان التي تؤثر على الجهاز الهضمي، ولكن يمكن الوقاية منه جزئيًا من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



1. الخضروات الورقية الخضراء

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