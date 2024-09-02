4 طرق للتخلص من كرش القولون

الوكيل الإخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في القولون، مما ينتج عنه بعض الأعراض المزعجة التي تتطلب استشارة سريعة للطبيب المختص.

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أسباب كرش القولون

تتعدد الأسباب وراء ظهور كرش القولون، والتي تشمل:

الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وهي حالة مزمنة تؤثر على الأمعاء الغليظة وتسبب أعراضًا مزعجة مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

سوء هضم الأطعمة، مما يؤدي إلى تراكم الغازات وانتفاخ البطن.

التهاب القولون التقرحي.

مرض كرون.

نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء.

الحساسية تجاه بعض الأطعمة مثل القمح واللبن والبيض.



طرق التخلص من كرش القولون

توجد العديد من الطرق التي تساعد في السيطرة على كرش القولون، من بينها:

اتباع نظام غذائي صحي

يساعد اتباع نظام غذائي صحي في السيطرة على كرش القولون. يفضل:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

تجنب الأطعمة المسببة للغازات مثل البقوليات والبروكلي والكرنب والمشروبات الغازية.

تقليل الأطعمة الدهنية والمقلية لأنها تبطئ عملية الهضم وتزيد من الانتفاخ.

شرب الكثير من الماء لتحسين الهضم ومنع الإصابة بالإمساك.

ممارسة الرياضة بانتظام.



التحكم في التوتر

من خلال ممارسة بعض تقنيات الاسترخاء مثل تمارين اليوجا والتأمل، وذلك لأن التوتر يزيد من أعراض القولون العصبي.



تناول الأدوية

التي يصفها الطبيب المختص لتخفيف أعراض القولون العصبي.



العلاجات الطبيعية

تناول بعض الأعشاب مثل النعناع واليانسون يمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات.

نصائح لتجنب كرش القولون

توجد بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الوقاية من كرش القولون، وهي:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا لتحسين الهضم والحد من ابتلاع الهواء.

تجنب شرب الماء أثناء الأكل لأنه قد يسبب الانتفاخ.

الجلوس بشكل مستقيم بعد الأكل لأن ذلك يساعد على الهضم.

تجنب التدخين قدر الإمكان للحد من أعراض القولون العصبي.