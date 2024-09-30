4 مخاطر تهددك بسبب كثرة النوم

الوكيل الإخباري- النوم جزء أساسي من الحياة الصحية، وهو ضروري للجسم من أجل الراحة وتجديد الطاقة، إلا أن النوم المفرط قد يسبب أضرارًا للصحة، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية إذا استمر لفترات طويلة.



1. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

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