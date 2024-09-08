4 مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

ويوصي الأطباء بتناول بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتشمل ما يلي:
عصير الشمندر
يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، التي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق. تظهر بعض الدراسات أن مكملات عصير الشمندر قد تُخفّض ضغط الدم وتزيد أيضًا من امتصاص الأكسجين، مما يسمح للأشخاص بالحفاظ على نشاطهم لفترة أطول.
العصائر الغنية بالبوتاسيوم
تشمل العصائر الغنية بالبوتاسيوم عصير البرقوق، والجزر، والرمان، والبرتقال. ورغم أن عصير الجريب فروت يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر.
الحليب منزوع الدسم
وجد الباحثون أن استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم قد يساعد في خفض ضغط الدم. وقد تؤثر المستويات العالية من فيتامين (د)، والفوسفور، والكالسيوم في الحليب أيضًا على خفض ضغط الدم.
الشاي
يُساعد كوب من الشاي الدافئ في تخفيف التوتر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم. أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة، ويحتوي على مادة "الفلافونويد" التي تساهم في تحسين صحة القلب، ويساعد على زيادة اليقظة، وتحسين الانتباه، والنشاط.
مشروبات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم
وفي المقابل، هناك مشروبات يمكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، منها:
المشروبات التي تحتوي على الكافيين
المشروبات الغازية والمشروبات السكرية
مشروبات الطاقة
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