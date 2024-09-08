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4 مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

عصير الشمندر
عصير الشمندر
الأحد، 08-09-2024 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند تعرض جدران الشرايين لضغط مستمر على مدى طويل، ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل: السكتة الدماغية، وفشل القلب، وفشل الكلى.
ويوصي الأطباء بتناول بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتشمل ما يلي:

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عصير الشمندر
يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، التي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق. تظهر بعض الدراسات أن مكملات عصير الشمندر قد تُخفّض ضغط الدم وتزيد أيضًا من امتصاص الأكسجين، مما يسمح للأشخاص بالحفاظ على نشاطهم لفترة أطول.

 

وأوضحت جمعية القلب الأمريكية أن الشمندر يحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد على إصلاح الحمض النووي والحفاظ على صحة الخلايا الجيدة. ويتميز الشمندر أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، مما يُقلّل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.


العصائر الغنية بالبوتاسيوم
تشمل العصائر الغنية بالبوتاسيوم عصير البرقوق، والجزر، والرمان، والبرتقال. ورغم أن عصير الجريب فروت يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر.


الحليب منزوع الدسم
وجد الباحثون أن استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم قد يساعد في خفض ضغط الدم. وقد تؤثر المستويات العالية من فيتامين (د)، والفوسفور، والكالسيوم في الحليب أيضًا على خفض ضغط الدم.


الشاي
يُساعد كوب من الشاي الدافئ في تخفيف التوتر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم. أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة، ويحتوي على مادة "الفلافونويد" التي تساهم في تحسين صحة القلب، ويساعد على زيادة اليقظة، وتحسين الانتباه، والنشاط.


مشروبات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم
وفي المقابل، هناك مشروبات يمكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، منها:
المشروبات التي تحتوي على الكافيين
المشروبات الغازية والمشروبات السكرية
مشروبات الطاقة

 

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