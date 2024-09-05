4 مشروبات على الريق تخلصك من الوزن الزائد

مشروبات للتخلص من الوزن الزائد
الماء بالليمون
يُعتبر الماء بالليمون من أشهر المشروبات التي تُشرب على الريق للتخلص من الوزن الزائد. يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز عملية الأيض وتحسين الهضم، ويساعد في تطهير الجسم من السموم وتقليل الانتفاخ.
يمكن تحضير هذا المشروب بسهولة عن طريق عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الفاتر وتناوله صباحًا.
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر معروف بفوائده الصحية المتعددة، ومن بينها قدرته على دعم فقدان الوزن. يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكاتيشين والكافيين اللذين يعززان عملية حرق الدهون.
تناول كوب من الشاي الأخضر على الريق يمكن أن يساعد في زيادة معدل الأيض وتحفيز الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.
خل التفاح والماء
خل التفاح يُعد من المشروبات المفيدة لفقدان الوزن، حيث يحتوي على حمض الخليك الذي يساعد في تقليل الشهية وتحسين الهضم. كما أن خل التفاح يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل تخزين الدهون في الجسم.
لتحضير هذا المشروب، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الفاتر وتناوله صباحًا قبل الإفطار.
ماء الكمون
ماء الكمون هو مشروب آخر فعال للتخلص من الوزن الزائد، ويحتوي الكمون على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويساعد في تحسين عملية الهضم. كما أن شرب ماء الكمون على الريق يمكن أن يعزز عملية الأيض ويساعد في حرق الدهون بشكل أسرع.
لتحضير ماء الكمون، يتم نقع ملعقة من بذور الكمون في كوب من الماء طوال الليل، ثم تصفيته وشربه في الصباح.
-
أخبار متعلقة
-
في 5 خطوات.. دليلك لعلاج الكوليسترول في 30 يوما
-
هل بذور الشيا "غذاء خارق" يخفض الوزن؟
-
عند الاستيقاظ.. 3 تمارين "مهمة" لعلاج آلام الرقبة والكتفين
-
6 أشياء منزلية تضاعف خطر السرطان
-
كيف تبدو أمخاخ من يعانون من مرض السكري؟
-
"أقوى من الكوليسترول".. اكتشاف مؤشر خفي للنوبات القلبية
-
4 أسئلة قبل تغيير الحمية الغذائية
-
ماذا يحدث للجسم بعد استئصال الغدة الدرقية؟