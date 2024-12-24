5 آلاف خطوة يومياً.. 'مفتاحك' لمكافحة الاكتئاب

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Jama Network Open"، قام الباحثون بتحليل نتائج 33 ورقة بحثية سابقة تناولت أكثر من 97 ألف شخص من 13 دولة.
واستخدم المتطوعون في التجربة أجهزة لقياس المسافة والسرعة وهواتف ذكية، لتحديد عدد الخطوات التي يقطعونها يومياً، مع الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالتهم الصحية.
5 الآف خطوة
وتبين أن السير 5 آلاف خطوة يومياً يرتبط بتراجع أعراض الاكتئاب، التي تقترن بالشعور بالحزن والتوتر، والعزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم وفقدان الشهية والشعور بالارهاق.
وبحسب الدراسة، فإن السير أكثر من 7500 خطوة يقلل أعراض الاكتئاب بنسبة 42%.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل وجبة عشاء لمرضى ضغط الدم المرتفع
-
علاج نهائي للسرطان.. طبيب يوضح
-
5 علامات في العين تحذر من مشكلات بالكلى
-
5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك
-
علاج الصداع من دون أدوية
-
فترتان في العمر تتسارع فيهما الشيخوخة.. ونصائح لإبطائها
-
5 نصائح سحرية للوقاية من التعرض للبرد
-
نصائح تساعدك في الوقاية من صداع الجيوب الأنفية