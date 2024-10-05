5 أخطاء شائعة عند استخدام دقيق الشوفان

عدم تناول العناصر الغذائية الكافية
كوب واحد من دقيق الشوفان يكفي لإفطار صحي، فهذه الكمية تحتوي على 154 سعرة حرارية و27 جرامًا من الكربوهيدرات و4 جرامات من الألياف، ولكن لا يجب الاكتفاء بهذه الكمية للإفطار فقط، وينصح بتناول البيض أو الفواكه بجانب هذا الطبق.
استخدام الماء فقط على الشوفان
من الضروري أن يحرص الأشخاص على تجربة منتجات الألبان بدلًا من الماء، مثل حليب اللوز غير المحلى، عند تناول دقيق الشوفان، حيث يوفر 37 سعرة حرارية، في حين يوفر حليب الصويا أو حليب البقر 100 سعرة حرارية، وذلك يساعد على إمداد الجسم بالبروتين وسعرات حرارية أقل وبعض المعادن الإضافية، مما يزيد من العناصر الغذائية التي يحصل عليها الجسم.
عدم إضافة البروتين
عند استخدام الشوفان أو الوجبات الأخرى لصحة الجسم من الضروري التركيز على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين، خاصة الشوفان، حيث أن الشوفان يوفر العديد من الكربوهيدرات المعقدة الصحية، ولكن إضافة الفاكهة توفر الكثير من الكربوهيدرات، وبالتالي فمن الضروري أن تكون هذه الوجبة أيضًا مليئة بالبروتين على الأقل 15 جرامًا، وبالتالي تساعد هذه الوجبة بشكل أكبر على الشعور بالشبع ودعم كتلة العضلات وتوازن نسبة السكر في الدم.
وضع الشوفان على النار
يمكن أن يكون تقليب الشوفان على النار هو الطريقة الأكثر تقليدية، ولكن هذه طريقة تتطلب التركيز حتى لا يحترق، فمن الممكن أن تحتاج بعض الأنواع إلى 5 دقائق فقط ،وأخرى تصل إلى نصف ساعة، والأفضل من ذلك هو عدم وضعه بشكل مباشر على النار وتسخينه فقط في الميكروويف لعدم فقدان العناصر الغذائية.
تناول دقيق الشوفان الساخن
يعرف الشوفان بأنه من الحبوب الساخنة، وبالتالي لا ينصح تناوله ساخنًا والأفضل تناول الشوفان الجاف واللبن والفواكه، ويمكن إضافة بذورالشيا، كما ينصح بوضع هذا الخليط في الثلاجة حتى يمتص الشوفان السائل ويصبح قوامه لطيفًا، وذلك دون طهي نهائيًا، مما يزيد القيمة الغذائية التي يمكن الحصول عليها.
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