5 أخطاء شائعة عند استخدام دقيق الشوفان

الوكيل الإخباري- عادة ما يلجأ الأشخاص إلى تناول دقيق الشوفان للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، أهمها فقدان الوزن وتحسين قدرة الجهاز الهضمي.

اضافة اعلان

أخطاء عند استعمال دقيق الشوفان



عدم تناول العناصر الغذائية الكافية



كوب واحد من دقيق الشوفان يكفي لإفطار صحي، فهذه الكمية تحتوي على 154 سعرة حرارية و27 جرامًا من الكربوهيدرات و4 جرامات من الألياف، ولكن لا يجب الاكتفاء بهذه الكمية للإفطار فقط، وينصح بتناول البيض أو الفواكه بجانب هذا الطبق.



استخدام الماء فقط على الشوفان