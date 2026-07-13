5 أخطاء شائعة في الصيف تضر بصحة العين

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الوكيل الإخباري- حذر طبيب العيون أنطون كازانتسيف من أن ارتداء النظارات الداكنة غير المزودة بمرشح للأشعة فوق البنفسجية وعدم حماية العينين أثناء السباحة في المياه المفتوحة، قد يسببان أضرارا في البصر. اضافة اعلان





كما يضرّ بالبصر أيضا الجلوس تحت مكيف الهواء، إلى جانب عادات صيفية أخرى شائعة.



وأوضح أنطون كازانتسيف، في حديثه لموقع "لينتا.رو"، أن من أبرز الأخطاء ارتداء نظارات داكنة رخيصة الثمن لا تحتوي على مرشح للأشعة فوق البنفسجية. ففي هذه الحالة تتوسع حدقة العين، ما يسمح بدخول كمية أكبر من الإشعاع الضار مقارنة بعدم ارتداء النظارات على الإطلاق.



ونصح الطبيب باختيار النظارات التي تحمل علامة UV400 أو عبارة "حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية"، وارتدائها حتى في الطقس الغائم.



أما الخطأ التالي فهو الجلوس لفترات طويلة تحت مكيف الهواء. فبما أن المكيف يسبب جفاف الهواء، يتبخر الغشاء الدمعي بسرعة أكبر من قدرة العين على تعويضه، ما يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة جفاف العين. وفي هذه الحالة، يُنصح باستخدام أجهزة ترطيب الهواء، وتقطير مستحضرات الدموع الاصطناعية عند الحاجة.



أما العادة الضارة الثالثة فهي السباحة في المياه المفتوحة دون حماية للعينين. ففي حال دخول مياه ملوثة بالبكتيريا أو الفطريات إلى العين، قد يحدث التهاب في الملتحمة أو القرنية.



ويتمثل الخطأ الرابع في فرك العينين بأيدٍ غير نظيفة، ما قد يؤدي إلى التهاب الملتحمة الجرثومي.



أما الخطأ الخامس فهو التعرض المفرط للحرارة وأشعة الشمس، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة لزوجة السائل الدمعي، وبالتالي ضعف تدفق الدم إلى العين. كما أن التغيرات الحادة في درجات الحرارة قد تكون ضارة أيضا، لأنها قد تحفز نوبات الزَّرَق (الغلوكوما) أو تسبب إجهادا شديدا في عملية التكيف البصري.



إضافة إلى ذلك، لا ينصح الطبيب بالإفراط في تناول الجزر أو التوت الأزرق بهدف تحسين صحة العينين، إذ إن الإفراط في تناول الكاروتينات قد يؤدي إلى الإصابة بـالكاروتينيميا، وهي حالة تسبب اصفرار الجلد وبياض العينين. وأكد كازانتسيف أن هذه الأطعمة تساعد بالفعل في دعم عمليات الأيض في شبكية العين، لكنها ليست علاجا شافيا لجميع أمراض العين.







